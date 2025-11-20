Уряд затвердив новий порядок оздоровлення дітей вразливих категорій

Про це повідомляє Мінсоцполітики.
Оплату здійснюватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом прямої компенсації закладам, які внесені до Державного реєстру та мають укладені договори. Такий механізм покликаний спростити доступ до послуг і забезпечити рівні можливості для всіх дітей, яким потрібна підтримка.
Право на оздоровлення й відпочинок отримують:
- діти-сироти;
- діти учасників бойових дій та загиблих військовослужбовців;
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
- діти, що проживають на лінії зіткнення;
- рідні діти батьків-вихователів і прийомних батьків;
- діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування.
Батьки зможуть обрати заклад із переліку на сайті Фонду. Після отримання попередньої згоди потрібно подати необхідні документи, а договір із закладом укладатимуть уже під час прибуття дитини. Тривалість оздоровлення становитиме 21 день, а відпочинку — 14 днів.