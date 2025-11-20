Уряд затвердив новий порядок оздоровлення дітей вразливих категорій

Програма передбачає фінансування у розмірі 91,5 млн грн та запроваджує принцип «гроші ходять за дитиною», що дозволить родинам самостійно обирати заклад, а держава оплачуватиме його послуги безпосередньо.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Оплату здійснюватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом прямої компенсації закладам, які внесені до Державного реєстру та мають укладені договори. Такий механізм покликаний спростити доступ до послуг і забезпечити рівні можливості для всіх дітей, яким потрібна підтримка.

Право на оздоровлення й відпочинок отримують:

діти-сироти;

діти учасників бойових дій та загиблих військовослужбовців;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

діти, що проживають на лінії зіткнення;

рідні діти батьків-вихователів і прийомних батьків;

діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування.

Батьки зможуть обрати заклад із переліку на сайті Фонду. Після отримання попередньої згоди потрібно подати необхідні документи, а договір із закладом укладатимуть уже під час прибуття дитини. Тривалість оздоровлення становитиме 21 день, а відпочинку — 14 днів.