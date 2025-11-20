Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаЗдоров'я

Уряд затвердив новий порядок оздоровлення дітей вразливих категорій

Кабінет Міністрів України ухвалив оновлений Порядок оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги. 

Програма передбачає фінансування у розмірі 91,5 млн грн та запроваджує принцип «гроші ходять за дитиною», що дозволить родинам самостійно обирати заклад, а держава оплачуватиме його послуги безпосередньо.

Уряд затвердив новий порядок оздоровлення дітей вразливих категорій
Діти йдуть на спортивну зарядку
Фото: Зоряна Стельмах

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Оплату здійснюватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом прямої компенсації закладам, які внесені до Державного реєстру та мають укладені договори. Такий механізм покликаний спростити доступ до послуг і забезпечити рівні можливості для всіх дітей, яким потрібна підтримка.

Право на оздоровлення й відпочинок отримують:

  • діти-сироти;
  • діти учасників бойових дій та загиблих військовослужбовців;
  • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
  • діти, що проживають на лінії зіткнення;
  • рідні діти батьків-вихователів і прийомних батьків;
  • діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування.

Батьки зможуть обрати заклад із переліку на сайті Фонду. Після отримання попередньої згоди потрібно подати необхідні документи, а договір із закладом укладатимуть уже під час прибуття дитини. Тривалість оздоровлення становитиме 21 день, а відпочинку — 14 днів.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies