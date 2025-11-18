База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Українські хірурги провели понад 200 операцій з використанням AR-окулярів, — МОЗ

У медичних закладах Харкова й Києва вже виконали понад 200 операцій із застосуванням окулярів доповненої реальності.

Фото: МОЗ

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Розробку, що отримала назву Extra Vision, створила команда під керівництвом харківського нейрохірурга Владислава Калюжки. 

Ідея технології, за його словами, виникла прямо в операційній, коли він відчув потребу у точнішій навігації та кращому просторовому розумінні патології. Перший прототип підготував співзасновник проєкту — кардіолог Микита Маркевич.

Технологія працює так: штучний інтелект аналізує КТ та МРТ-знімки пацієнта, виокремлюючи анатомічні та патологічні структури — кістки, судини, пухлини чи гематоми. Потім сформована тривимірна модель завантажується у хмару та синхронізується з AR-окулярами.

Під час операції хірург бачить цю 3D-модель, накладену на реальні частини тіла пацієнта, тоді як датчики відстежують рухи інструментів та рук лікаря. У МОЗ зазначають, що це дозволяє візуалізувати, наприклад, череп «у розрізі» ще до першого розрізу скальпелем, що підвищує точність і зменшує ризики.

Перші 50 операцій за допомогою AR-окулярів провели у Харківській обласній клінічній лікарні, де працює Калюжка. Нині Extra Vision застосовують у комунальних, державних та приватних медзакладах Харкова й Києва.

Спочатку технологію створювали для нейрохірургічних втручань — операцій на головному мозку та хребті. Зараз команда тестує її можливості в ортопедії та травматології, онкології, мамології, гепатобіліарній та щелепно-лицевій хірургії.

Розробники також працюють над створенням реалістичних AR-сценаріїв для навчання медичних студентів.

