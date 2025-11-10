Зустрілись на фронті, закохались і стали батьками знову: захисниця у 52 роки втретє стала мамою

Пара має дорослих дітей від попередніх стосунків, і тепер — новонароджену доньку.

52-річна Наталія з Кривого Рогу добровільно пішла на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення, зустріла там кохання і вже народила доньку.

Про це розповідає Перше медоб’єднання Львова.

До війни Наталія мала власне швейне виробництво. Але після того, як у фабрику влучив снаряд, вирішила не відновлювати бізнес і долучилася до Збройних сил.

Служила в окремій Президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, евакуювала поранених і надавала домедичну допомогу побратимам.

У 2023 році на фронті Наталія познайомилася із Сергієм — водієм-механіком з іншої бригади. Закохалися.

Згодом чоловік двічі був поранений і проходив реабілітацію у Центрі UNBROKEN у Львові. Там їхня історія отримала продовження: навесні 2024 року пара побралася.

Попри те, що обоє вже мали дорослих дітей, вони вирішили мати спільну. І навіть вік не став перешкодою.

«Я думаю, що боятися не треба. Якщо я йшла на війну і знала, що можу загинути, то тим більше не боялася вагітніти і народжувати. Це вибір кожної жінки, але життя — воно завжди варте того, щоб боротися», — переконана Наталія.

У березні 2025 року вона дізналася, що вагітна. Продовжувала службу до 30-го тижня, перебуваючи під постійним наглядом акушерки-гінекологині Надії Чаплінської з Лікарні Святої Анни.

Подібних пізніх вагітностей тут не мали багато років. Пологи приймала лікарка Наталія Шекета.

«Наша пацієнтка настільки хотіла мати ту дитину, що, розуміючи всі ризики, свідомо пішла на них. У зрілому віці вагітність часто супроводжується ускладненнями: і для матері, і для дитини. Але Наталія сказала: “Так, йду на всі ці ризики”. Жахіття війни, поранення – тільки зміцнило їх із чоловіком і дало поштовх народити спільну дитину. Ми, лікарі, зробили максимум, щоб вагітність минула без ускладнень і дитина народилася здоровою», — каже акушер-гінеколог Наталія Шекета.

Пізні вагітності мають свої ризики, утім, не є екзотикою. По всьому світу жінки можуть відкладати материнство з різних причин і народжувати дітей пізніше.

На 36-му тижні, шляхом кесаревого розтину, у подружжя народилася дівчинка — Соломія. Вона з’явилася на світ вагою 2,5 кг і зростом 48 см. За шкалою Апгар дівчинка отримала 8/9 балів — чудовий показник здоров’я новонародженої.

А поки маленька Соломія зростає, її тато Сергій після завершення реабілітації продовжує службу вже як інструктор, а старший брат дівчинки боронить Україну на передовій.