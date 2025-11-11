До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
У Львові жінка померла, ймовірно, від сказу

Спочатку жінку лікували в лікарні на Волині з підозрою на енцефаліт.

Ілюстративне фото
Фото: Добробут

У Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині. У неї після укусу кота з'явилися симптоми сказу. 

Про це повідомляє Суспільне Львів з посиланням на завідувачку 4-го діагностичного відділення лікарні Тамілу Алексанян.

Спочатку жінку лікували в лікарні на Волині з підозрою на енцефаліт, але її стан швидко погіршувався, і до Львівської обласної інфекційної лікарні жінку перевели вже у несвідомому стані з судомами. 

Там у неї з’явилися клінічні симптоми сказу: судоми всіх м’язів, слинотеча та паралітична стадія. Пацієнтка була підключена до апарату штучної вентиляції легень і померла 9 листопада.

За словами Таміли Алексанян, попередній клінічний діагноз, сказ, мають підтвердити лабораторно, оскільки прижиттєво в Україні таке тестування не проводять. Для підтвердження діагнозу матеріали мають направити до Києва.

Родичі розповіли, що 8 серпня жінка підібрала кота, коли поверталася з кладовища. Хоча тварина вкусила жінку, на це спочатку не звернули увагу. Доля кота після цього невідома.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
