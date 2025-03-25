Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах

Коли, як і чим треба щепитися, і що справді слід знати про сказ, LB.ua розповів доцент кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань Міжнародного Європейського Університету, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій . Далі – його пряма мова.

За словами начальника відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби області Володимира Новосада, 11 березня одна з мешканок села Радухівка вийшла на подвір'я, коли раптово забігла куниця та вкусила її. Після цього у тварини взяли зразок біоматеріалу та дослідили. Лабаналіз підтвердив, що куниця була заражена сказом. Жінка проходить курс щеплення.

У кількох селах на Рівненщині ввели карантин через сказ. З зони карантину заборонено вивозити собак, котів та диких тварин. Фахівці щеплять не лише домашніх улюбленців, а й сільськогосподарських тварин.

На Київщині у Вишгородському районі також був зафіксований випадок сказу у кота.

У Кам'янському на Дніпропетровщині сказ виявили у чоловіка, який намагався допомогти своєму коту. Кіт вкусив господаря ще у грудні 2024 року. Тварина померла. Хазяїн до лікарів не звернувся. А три місяці потому чоловіка госпіталізували з симптомами гідрофобії у важкому стані.

Офіційних підтверджень справжності цього відео немає, та воно стало причиною хвилі обговорень у соцмережах, що ж робити зі сказом і чи можна від нього вберегтися.

У соцмережах завірусилося відео з нібито українським військовим, який не міг пити воду і показував ознаки гідрофобії, тобто боязні води. Це один із симптомів сказу. Його нібито в полі вкусив кіт.

Фото: НВ Федір Лапій

Сказ в Україні

З початком широкомасштабного вторгнення проблема сказу стала ще актуальнішою, бо:

Дикі тварини не отримують вакцинацію проти сказу. Щоб вакцинувати деяких тварин, потрібно використовувати авіацію: відповідні служби мають розкидати вакцину проти сказу за допомогою сільськогосподарської авіації. Зараз обмеження на польоти і проводити так щеплення диких тварин, насамперед лисиць, практично нереально. Обмеження на полювання є одним зі способів стримувати сказ серед тварин. У воєнний час є обмеження щодо мисливства, і дикі тварини розмножуються. До того ж, цьому сприяє тепла зима.

Весною 2022 року на північ від Києва значно зросла кількість диких тварин в населених пунктах. Бо вони втікали від вибухів. До того ж, хазяї залишали своїх домашніх тварин і втікали. Переносять сказ зазвичай лисиці, які наближаються до будинків, заходять на подвір'я і там зустрічаються з домашніми собаками та котами. Хвора лисиця поводиться неадекватно і може напасти на людину.

Україна належить до ендемічних країн. тобто у нас, на відміну від деяких країн європейської спільноти, серед диких тварин є осередки сказу.

Також у нас є проблеми інфраструктури та надання меддопомоги у разі укусів, коли потрібна вакцинація проти сказу. Наприклад, у прифронтових зонах не завжди є змога звернутися у травмпункт і розпочати екстрену профілактику сказу. Це актуально не тільки для цивільних, але й для військових. Їх може вкусити лисиця, або пес чи кіт, якого вони прихистили.

На початку 2023 року я отримав інформацію, що в двох областях немає вакцини проти сказу. І точно знав, що прийшла велика партія вакцини, її розподілили і розвезли в регіони. Згодом з'ясувалося, що вона лежить на складі. Важливо, щоб її у разі потреби отримували люди і знали, куди за нею звернутися.

Фото: medikom.ua Антирабічна вакцина

Це питання до місцевих органів влади. Бо вакцина розподіляється на травмпункти, а травмпункти організовуються, як правило, при стаціонарах.

У 2023 році був смертельний випадок: жінка ВПО пішла на пляж, там її покусав пес. Вона захворіла на сказ і померла. Чому не звернулася за вакциною? Не знала, що треба звертатися.

Ще одна проблема — не всі медпрацівники правильно і адекватно реагують на звернення пацієнтів, яких покусала тварина. Коли люди звертаються до медпрацівників, іноді отримують нераціональні поради. Наприклад, людину вкусила білка у парку, а медик каже: ідіть знайдіть білочку в парку і стежте за нею, чи вона не помре.

Був навіть напівкурйозний випадок, коли жінка йшла вулицею і побачила, як кіт несе білого щура. Жінка відбила щура у кота, “вдячний” щур її вкусив і побіг. Жінка звернулася на травмпункт, там з неї пореготали і сказали, що, мовляв, у нашій місцевості сказу немає. Коли вона поїхала в інший травмпункт, там теж з неї посміялися, і заявили, що не треба вакцинація проти сказу, адже щур був домашній, бо білий. Хоча якщо він бігає вулицею, то який він домашній?

Часто буває, що у травмпунктах людей залякують, мовляв, знаєте які побічні ефекти у вакцини? Воно вам не треба.

Чи варто робити всім військовим профілактичні щеплення проти сказу

До відео, що гуляє в інтернеті, я б ставився обережно. Це старе відео. Моя колега його демонструє на тренінгах вже кілька років. Більше деталей про це відео не маю. Чи воно було реальним, чи гідрофобію зімітували... Але я б не розцінював це як ІПСО.

Фото: публікація військовослужбовця в мережі X

В принципі, серед тварин в зоні бойових дій сказу багато. Тому виключити такий варіант ми не можемо. Однак маю сумніви щодо спроможності вакцинувати всіх військових проти сказу.

Всіх військових однозначно треба вакцинувати проти дифтерії, правця. гепатиту В, грипу та Covid-19. Можна розглянути й вакцинацію проти пневмококової інфекції, вітрянки тощо. Щодо так званої доконтактної профілактики сказу — сумніваюся.

Така профілактика включає введення трьох доз вакцини. Не знаю, скільки військових, але точно буде потрібно щонайменше мільйон доз. До того ж, погодяться далеко не всі.

На мою думку, треба інше — щоб кожний точно знав, що йому не робити, робити, аби запобігати ситуації і що робити у разі укусу тварини. Як колись мені в руки потрапили довідники НАТО для бійця, де простою мовою написано, як кидати гранату, як ховатися, так само має бути, наприклад, щодо води, укусів, травм. Чи є в довіднику бійця інструкція, як діяти? Що робити? Не знаю. Бо Командування Медичних Сил - інше управління, автономне.

Кому таки треба робити профілактичні щеплення проти сказу

Є перелік професій, яким рекомендовані такі щеплення. Передусім це люди, які контактують з тваринами, наприклад, ветеринари, єгері. Про такі щеплення варто подумати туристам, які їдуть в екзотичні країни. Є країни, де до 80% собак інфіковані вірусом сказу.

Наскільки важлива вакцинація домашніх тварин проти сказу

Якщо ваша домашня тварина перебуває у квартирі, і не виходить з неї, то ризиків для зараження немає, якщо у вас по стояку не бігають щури.

Якщо кіт чи собака виходять на вулицю або живуть на дворі — обов'язково. У мого сусіда було п'ять породистих собак, вони жили на повністю закритому подвір'ї.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Cкажений собака з посиленим слиновиділенням, що є основним показником наявності цього захворювання

Одного разу хазяїн виявив, що один з псів дивно поводиться. Потім він став битися з іншими собаками, господар намагався їх розняти, і пес його вкусив. Після того, як собака помер, господар повіз його тіло до ветеринара, і у тварини підтвердився сказ. З чоловіком все добре, отримав вчасно вакцину. Скоріше за все, до вольєра з собаками пробралася заражена лисиця та вкусила пса, адже на подвір'ї ще були куріпки, кролі, фазани.

Немає значення, що собака не виходить за межі подвір'я. Собака не розкаже, з ким бився і хто його вкусив.

Чи завжди треба робити вакцинію після укусу тварини і коли

Вакцинацію хіба можна не робити тільки тоді, коли вас вкусила тварина, яка живе у квартирі. В інших випадках немає значення, чи домашня тварина і чи вона вакцинована. Тому що господар може пропустити вакцинацію, і вакцина не стовідсотково може спрацювати для цієї тварини.

Також треба бути обережними з кажанами. Якщо ви виявили вранці в оселі кажана, вам потрібна вакцинація, бо вони кусають не боляче і ви можете навіть не знайти місце укусу. У кажанів висока концентрація вірусу може бути.

З вакцинацією не зволікайте. Є міф: якщо вас вкусила домашня тварина, треба спостерігати за нею 10 днів, і якщо за цей період вона не помре, то й сказом на момент укусу не була заражена. Утім, не завжди є можливість спостерігати навіть за домашньою твариною, бо вона може втекти. Краще розпочніть вакцинацію, навіть коли можете спостерігати, за ці 10 днів встигнете отримати три дози вакцини. Якщо тварина жива і поводиться нормально, можна припинити вакцинацію і далі жити своїм життям.

Чи можна купити вакцину за свої гроші та вколоти

Ця вакцина - рецептурний препарат, як і антибіотик, хтось повинен виписати на неї рецепт та вколоти. А також зафіксувати, щоб інші медики знали, що ви - вакциновані і щоб у вас на руках був документ, якщо виникне ситуація з укусом і потрібно щось пред'явити.

Вакцина часом з'являється на ринку і її можуть придбати або приватні медичні центри, або комунальні медичні установи (КНП), які можуть надати таку послугу. До них можна звертатися і питати.

Фото: EPA/UPG

Що робити, якщо у травмпункті не хочуть колоти вакцину після укусу

Якщо відмовили, є кілька варіантів:

звернутися на гарячу лінію НСЗУ 1677;

звернутися на гарячу лінію департаменту охорони здоров'я вашого регіону;

звернутися до керівника медзакладу;

голос громадськості має значення: є відкрита група “Вакцинація: питання та відповіді”, і часто люди, які не отримали вакцинацію, пишуть туди свої скарги.

40 уколів у живіт та інші страшилки про вакцинацію

Про 40 уколів в живіт не йдеться. Зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: у день звернення до лікаря, і потім у третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні.

Страхи у людей є ще через те, що наказ, який регламентує профілактику сказу, відносно старий. Там є багато архаїзмів, які потрібно скасувати. Наприклад, йдеться про те, що мешканців села на час вакцинації треба госпіталізувати. Але навіщо?

Є норма, що не можна вживати алкоголь. Вживати алкоголь - це шкідливо, але при чому тут укус і вакцинація?

Те саме стосується вакцинації вагітних. Чомусь йдеться про те, що їх теж треба вакцинувати у стаціонарі, але чому – незрозуміло.

Скільки триває інкубаційний період після укусу тварини зі сказом

Інкубаційний період при сказі може бути від кількох тижнів - місяців і навіть до року і понад.

Екстрена вакцинація може допомогти у будь-який період, поки людина не захворіла. Тобто якщо когось вкусила тварина кілька місяців тому, можна пройти екстрену вакцинацію, допоки не розпочалися симптоми.

Фото: phil.cdc.gov Хворий на гідрофобію у розпал хвороби під час нападів характерних судом, 1958 р.

Якщо людина захворіла на сказ — це все?

Є так званий «Мілуокський протокол» — схема експериментального лікування сказу, один з перших протоколів, коли вдалося врятувати життя людині. Але там багато але:

пацієнтам все ж таки частково надавали допомогу у вигляді вакцинопрофілактики; людину треба вводити в штучну кому і сподіватися, що допоможе; є багато критичних зауважень до цього протоколу, тому ми наразі вважаємо: якщо сказ розвинувся, і почалася гідрофобія, одна майже зі стовідсоткових ознак, пацієнт помре.

Як помирають від сказу

Симптоми залежать від стадії. Кожна стадія триває приблизно два-три дні.

Першим симптомом може бути раптова зміна місця укусу: набряк, почервоніння, свербіж і біль.

Через кілька днів може бути порушення сну, апетиту, з'являтися нестабільність настрою, нав'язливі ідеї та агресія.

Наступний період — гідрофобія. У пацієнта порушується ковтання: він хоче пити, але не може ковтнути. Воду вливає в рот, а не вливається. І у людини з'являється страх води.

Багато пацієнтів цей період не переживають. Однак якщо переживають, може наступити період псевдоблагополуччя. Деякі пацієнти навіть починають фліртувати до протилежної статі, з'являються соціальні потяги. У літературі описують, що чоловіки фліртують з медсестрами, а жінки просять, щоб їх у лікарні обслуговували чоловіки. Навіть може бути ерекція у чоловіків. Але це передвісники – за два дні настає параліч і смерть.

Від перших симптомів до смерті проходить у середньому 10 днів. Може бути 7 або 12, але результат один. При цьому люди у свідомості.