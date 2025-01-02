МОЗ оприлюднило ймовірні зміни до календаря щеплень: що нового

Які основні зміни пропонується внести до Національного календаря щеплень?
Як зазначають у МОЗ, До календаря щеплень пропонують включити вакцинацію дівчаток від 12 до 13 років проти папіломавірусної інфекції (ВПЛ), яка може спричинити рак шийки матки. Вакцинація має проводитися одноразово з 1 січня 2026 року.
Дівчатам, які живуть з ВІЛ, та дітям, які постраждали від сексуального насильства, вакцину проти ВПЛ слід вводити якомога раніше, починаючи з 9 років. Вакцинація дівчат, які живуть з ВІЛ, має проводитися з використанням тридозового графіку вакцинації.
Також вносяться зімни щодо вакцинації проти гепатиту В.
Планові профілактичні щеплення дітей проти гепатиту В незалежно від маси тіла при народженні проводяться:
- 1 доза - у 2 місяці;
- 2 доза - у 4 місяці;
- 3 доза - у 6 місяців;
- 4 доза - у 18 місяців.
Щепленню у першу добу життя підлягають новонароджені незалежно від маси тіла при народженні у наступних ситуаціях:
- якщо мати новонародженого HBsAg «+» (позитивна);
- якщо в матері новонародженого невизначений HBsAg статус. Щеплення новонародженого проводиться одночасно з дослідженням статусу матері за HBsAg. У разі отримання позитивного результату в матері профілактика гепатиту В у новонародженого проводиться як у випадку щеплення дитини, народженої від HBsAg «+» (позитивної) матері;
- якщо у матері новонародженого в анамнезі мав місце діагностований гепатит В або С (пролікований в тому числі);
- якщо мати новонародженого має позитивний результат лабораторного серологічного дослідження на вірусний гепатит С (антитіла / антиген);
- ВІЛ-експоновані діти;
- новонародженим передчасно або з низької масою тіла при народженні (менше за 2 кг);
- якщо в сімейному оточенні вірогідний контакт з особою інфікованою вірусом гепатиту В;
- якщо при обстеженні протягом антенатального / раннього постнатального періоду виявлена патологія, яка є показанням для хірургічного втручання / введення препаратів крові.
Вакцинація проти туберкульозу
Щепленню для профілактики туберкульозу підлягають усі новонароджені діти, що не мають до цього протипоказань. Щеплення проводиться через 24 години від народження до виписки з пологового стаціонару вакциною для профілактики туберкульозу (далі – БЦЖ).
Щеплення БЦЖ новонародженим не проводиться, якщо за результатами обстеження в антенатальний період чи при попередній вагітності була народжена дитина з підозрою або діагностованим первинним імунодефіцитом, який є протипоказанням до щеплення БЦЖ.
Діти, які не були щеплені в пологовому стаціонарі, підлягають обов’язковій вакцинації проти туберкульозу до виповнення їм 18 років.
Діти, яким не виповнилося 9 місяців щеплюються проти туберкульозу без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби вивільнення гамма-інтерферону в разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульоз. Після досягнення дев’ятимісячного віку щеплення проводиться після проведення шкірної проби і у разі отримання негативного результату.
Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проте є достовірне підтвердження проведення щеплення, не підлягають повторній вакцинації.
Вакцинація проти поліомієліту
Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проводиться:
- 1 доза - 2 місяці;
- 2 доза - 4 місяці;
- 3 доза - 6 місяців;
- 4 доза - 18 місяців;
- 5 доза - 6 років.
Таким чином, введення вакцини проти поліомієліту в віці 14 років скасовується.
Для профілактики поліомієліту для всіх доз, що вводяться, застосовується лише інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ). Вакцина ІПВ може бути застосована як окремо, так і в складі комбінованих вакцин
Вакцинація проти кашлюку
Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка проводяться:
- 1 доза - 2 місяці;
- 2 доза - 4 місяці;
- 3 доза - 6 місяців;
- 4 доза - 18 місяців.
Для вакцинації дітей до 7 років використовуються як АаКДП, так і АКДП-вакцини. АаКДП, придбана за власні кошти, може використовуватись для щеплень як до, так і після виконання дитині віку 7 років, якщо це не заборонено інструкцією до медичного застосування вакцини.
Вакцинація проти кору, паротиту та краснухи
Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться:
- 1 доза - 12 місяців;
- 2 доза - 4 роки.
За потреби лікар має право ввести всі вакцини /анатоксини, що показані за цим календарем, за одне відвідування медзакладу.
Всі запропоновані зміни до Календаря можна переглянути в Порівняльній таблиці.
Зауваження та пропозиції у вигляді порівняльної таблиці в МОЗ просять надсилати протягом 30 днів з дати публікації проєкту наказу у письмовому або електронному вигляді на адресу Міністерства охорони здоров’я України: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, (e-mail: [email protected]).