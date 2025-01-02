МОЗ оприлюднило ймовірні зміни до календаря щеплень: що нового

Міністерство охорони здоров'я МОЗ оприлюднило для громадського обговорення проєкт наказу про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні.

Які основні зміни пропонується внести до Національного календаря щеплень?

Як зазначають у МОЗ, До календаря щеплень пропонують включити вакцинацію дівчаток від 12 до 13 років проти папіломавірусної інфекції (ВПЛ), яка може спричинити рак шийки матки. Вакцинація має проводитися одноразово з 1 січня 2026 року.

Дівчатам, які живуть з ВІЛ, та дітям, які постраждали від сексуального насильства, вакцину проти ВПЛ слід вводити якомога раніше, починаючи з 9 років. Вакцинація дівчат, які живуть з ВІЛ, має проводитися з використанням тридозового графіку вакцинації.

Також вносяться зімни щодо вакцинації проти гепатиту В.

Планові профілактичні щеплення дітей проти гепатиту В незалежно від маси тіла при народженні проводяться:

1 доза - у 2 місяці;

2 доза - у 4 місяці;

3 доза - у 6 місяців;

4 доза - у 18 місяців.

Щепленню у першу добу життя підлягають новонароджені незалежно від маси тіла при народженні у наступних ситуаціях:

якщо мати новонародженого HBsAg «+» (позитивна);

якщо в матері новонародженого невизначений HBsAg статус. Щеплення новонародженого проводиться одночасно з дослідженням статусу матері за HBsAg. У разі отримання позитивного результату в матері профілактика гепатиту В у новонародженого проводиться як у випадку щеплення дитини, народженої від HBsAg «+» (позитивної) матері;

якщо у матері новонародженого в анамнезі мав місце діагностований гепатит В або С (пролікований в тому числі);

якщо мати новонародженого має позитивний результат лабораторного серологічного дослідження на вірусний гепатит С (антитіла / антиген);

ВІЛ-експоновані діти;

новонародженим передчасно або з низької масою тіла при народженні (менше за 2 кг);

якщо в сімейному оточенні вірогідний контакт з особою інфікованою вірусом гепатиту В;

якщо при обстеженні протягом антенатального / раннього постнатального періоду виявлена патологія, яка є показанням для хірургічного втручання / введення препаратів крові.

Вакцинація проти туберкульозу

Щепленню для профілактики туберкульозу підлягають усі новонароджені діти, що не мають до цього протипоказань. Щеплення проводиться через 24 години від народження до виписки з пологового стаціонару вакциною для профілактики туберкульозу (далі – БЦЖ).

Щеплення БЦЖ новонародженим не проводиться, якщо за результатами обстеження в антенатальний період чи при попередній вагітності була народжена дитина з підозрою або діагностованим первинним імунодефіцитом, який є протипоказанням до щеплення БЦЖ.

Діти, які не були щеплені в пологовому стаціонарі, підлягають обов’язковій вакцинації проти туберкульозу до виповнення їм 18 років.

Діти, яким не виповнилося 9 місяців щеплюються проти туберкульозу без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби вивільнення гамма-інтерферону в разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульоз. Після досягнення дев’ятимісячного віку щеплення проводиться після проведення шкірної проби і у разі отримання негативного результату.

Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проте є достовірне підтвердження проведення щеплення, не підлягають повторній вакцинації.

Вакцинація проти поліомієліту

Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проводиться:

1 доза - 2 місяці;

2 доза - 4 місяці;

3 доза - 6 місяців;

4 доза - 18 місяців;

5 доза - 6 років.

Таким чином, введення вакцини проти поліомієліту в віці 14 років скасовується.

Для профілактики поліомієліту для всіх доз, що вводяться, застосовується лише інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ). Вакцина ІПВ може бути застосована як окремо, так і в складі комбінованих вакцин

Вакцинація проти кашлюку

Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка проводяться:

1 доза - 2 місяці;

2 доза - 4 місяці;

3 доза - 6 місяців;

4 доза - 18 місяців.

Для вакцинації дітей до 7 років використовуються як АаКДП, так і АКДП-вакцини. АаКДП, придбана за власні кошти, може використовуватись для щеплень як до, так і після виконання дитині віку 7 років, якщо це не заборонено інструкцією до медичного застосування вакцини.

Вакцинація проти кору, паротиту та краснухи

Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться:

1 доза - 12 місяців;

2 доза - 4 роки.

За потреби лікар має право ввести всі вакцини /анатоксини, що показані за цим календарем, за одне відвідування медзакладу.

Всі запропоновані зміни до Календаря можна переглянути в Порівняльній таблиці.

Зауваження та пропозиції у вигляді порівняльної таблиці в МОЗ просять надсилати протягом 30 днів з дати публікації проєкту наказу у письмовому або електронному вигляді на адресу Міністерства охорони здоров’я України: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, (e-mail: [email protected]).