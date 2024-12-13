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Для прифронтових регіонів завезли холодильники для вакцин, здатні витримувати тривалі відключення світла

Майже 700 спеціалізованих холодильників у вісім прифронтових областей України доставив з листопада ЮНІСЕФ за підтримки Європейського Союзу та уряду Японії.

Для прифронтових регіонів завезли холодильники для вакцин, здатні витримувати тривалі відключення світла
Холодильники з нової партії здатні підтримувати необхідну температуру до двох з половиною днів навіть у разі відсутності електро
Фото: ЮНІСЕФ

Холодильники з нової партії здатні підтримувати необхідну температуру до двох з половиною днів навіть у разі відсутності електропостачання.

До кінця 2024 року ЮНІСЕФ має поставити ще 220 спеціалізованих холодильників для вакцин до медзакладів, йдеться у пресрелізі організації. 

Відтепер майже 98% пунктів вакцинації у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях будуть обладнані холодильним обладнанням, що відповідає світовим стандартам.

Нове обладнання гарантує, що холодовий ланцюг в Україні тепер відповідає світовим стандартам, зберігаючи ефективність життєво важливих вакцин навіть у надважких умовах.

«Щеплення захищає дітей від хвороб, яким можна запобігти. Вчасна вакцинація рятує життя, — каже Мунір Мамедзадe, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні. — Належне зберігання вакцин відповідно до світових стандартів має важливе значення для збереження їхньої ефективності. Завдяки новій партії холодильників ми покращуємо роботу пунктів вакцинації у прифронтових регіонах, а також допомагаємо медзакладам підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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