Для прифронтових регіонів завезли холодильники для вакцин, здатні витримувати тривалі відключення світла

Майже 700 спеціалізованих холодильників у вісім прифронтових областей України доставив з листопада ЮНІСЕФ за підтримки Європейського Союзу та уряду Японії.

Холодильники з нової партії здатні підтримувати необхідну температуру до двох з половиною днів навіть у разі відсутності електро

Холодильники з нової партії здатні підтримувати необхідну температуру до двох з половиною днів навіть у разі відсутності електропостачання.

До кінця 2024 року ЮНІСЕФ має поставити ще 220 спеціалізованих холодильників для вакцин до медзакладів, йдеться у пресрелізі організації.

Відтепер майже 98% пунктів вакцинації у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях будуть обладнані холодильним обладнанням, що відповідає світовим стандартам.

Нове обладнання гарантує, що холодовий ланцюг в Україні тепер відповідає світовим стандартам, зберігаючи ефективність життєво важливих вакцин навіть у надважких умовах.

«Щеплення захищає дітей від хвороб, яким можна запобігти. Вчасна вакцинація рятує життя, — каже Мунір Мамедзадe, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні. — Належне зберігання вакцин відповідно до світових стандартів має важливе значення для збереження їхньої ефективності. Завдяки новій партії холодильників ми покращуємо роботу пунктів вакцинації у прифронтових регіонах, а також допомагаємо медзакладам підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням».