Реформа МСЕК: коли держава перестане ускладнювати життя дітям з інвалідністю

Що важливо про це знати і що каже МОЗ ? Розбирався LB.ua.

Адже досі, як розповідає мама сина з інвалідністю, громадська діячка та вебдизайнерка, Рада Кішка, процес надання інвалідності, її підтвердження, поновлення карти індивідуального плану реабілітації «зведено до абсурду»: «Свого часу я, і тепер декілька моїх знайомих мам у відчаї були від безвихідності і принизливості цього процесу. Це не жарт».

Але медичні комісії проходять і діти , які потребують встановлення діагнозу інвалідності. Чи змінить реформа щось для них?

Через скандал з хабарями у МСЕК процес надання інвалідності «перезапустять». У публічному просторі медико-соціальні експертні комісії асоціються насамперед з великими хабарями за фейкові діагнози для ухилянтів.

Фото: dopomoha-info.org.ua/

Що таке МСЕКи для дітей – так звані ЛКК

Медкомісії для дітей до 18 років називаються лікувально-консультативними (ЛКК). Саме вони визначають факт інвалідності в дитини. Їхню роботу і процес надання інвалідності дітям регламентує закон «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та Постанова урядувід 21 листопада 2013 р. № 917).

У відповіді на запит LB.ua МОЗ відповідає, що фактично інвалідність дитині встановлюється на рівні того ж медзакладу, де вона проходить обстеження і лікування. Критерії оцінки інвалідності дітей і дорослих відрізняються через особливості розвитку дитячого організму та складність прогнозування стану дитини в процесі росту, розвитку та адаптації. Тому дітям встановлюють не групу інвалідності, а категорію – дитина з інвалідністю, або дитина з інвалідністю підгрупи А. «А» означає, що дитина «має виключно високу міру втрати здоров’я та надзвичайну залежність від постійного стороннього догляду і фактично не здатна до самообслуговування».

Як все працює на практиці

Коли збирають ЛЛК, розповідає LB.ua з власного досвіду Рада, потрібно прийти з дитиною та усіма меддокументами та виписками, висидіти «живу» чергу, в якій і діти, і дорослі, щоб врешті дізнатися, що зібраних документів недостатньо. Додає, що комісії відмовляються приймати висновки від колег із приватних клінік. Нібито через недовіру до них.

І родини, які мають підтверджувальні документи від ключових фахівців, мусять примусово лягати в лікарню на три тижні з дитиною: «Законних підстав нема до цього. Тебе змушують і шантажують. Вимагають до 1 000 доларів хабар. Десь не вимагають, але тупо наживаються за твій кошт (змушують займати ліжко-місце) і вибору не дають. Немає можливості вирішити питання амбулаторно».

Реальний досвід Ради з сином – ЛКК на Київщині вимагала висновок із медзакладу типу Охматдиту, Інституту гінекології і педіатрії або стаціонару обллікарні.

Фото: facebook/Рада Кішка Син Ради Кішки Любомир

Висновок з Охматдиту комісії не підійшли, бо нібито документ склали не так і на підгрупу інвалідності потрібна інша виписка на бланку. Лікарка з Охматдиту додала, що робить такі документи щодня і скрізь їх приймають.

Потім сім’я поїхали в профільний Інститут. Там сказали лягати в стаціонар. Коли батьки запитали, яким буде обстеження дитини, чи будуть їй робити МРТ чи енцефалограму, то почули, що дослідження робити не будуть. Мовляв, вони «просто полежать в стаціонарі та відпочинуть».

Відповідь вразила Раду. «Про який відпочинок може бути мова, якщо на той час 9-місячна дитина мала проблеми з нервовою системою, судоми, блювоту та прокидалася вночі з вереском. При цьому в палатах стаціонару перебувають одночасно 4-6 сімей», — зазначає вона.

Тоді не вдалося оформити інвалідність для сина Ради Любомира, хоч сім’я цим займалася з першого місяця його життя: «Ми зробили це лише через 1 рік і 2 місяці і тільки через початок повномасштабного вторгнення, коли переїхали в Тернопільську область. Там в обллікарні папери оформили. Тернопільські лікарі були шоковані, що дитині, в якої значні пошкодження мозку, можна не дати інвалідність», — ділиться Рада.

Зараз Любомиру — 3 роки і 10 місяців. Рада хвилюється, шо йому доведеться лягати в обласну лікарню, щоб просто поновити карту індивідуального плану реабілітації. Там прописаний діагноз і те, чого потребує дитина. Для різних дітей можуть бути різні потреби. Наприклад, заняття з логопедом, ходунки, вертикалізатор, ортези, підгузки тощо. Такий документ дасть Любомиру можливість пройти реабілітацію з частковим державним відшкодуванням або ж отримати колісне крісло.

Та зараз Рада не певна, чи готова до стаціонару. Каже, готова взяти кредит, аби «відкупитися» від стаціонару і не стикатися з нелюдяною системою.

Фото: ei.kharkov.ua Заняття в Центрі раннього втручання, Харків

Бо, наприклад, більшість дітей з неврологічними захворюваннями мають поведінкові розлади. Це означає, що зміна розпорядку дня, умов проживання, сну, їжі для них за три тижні може зруйнувати усю роботу, пророблену батьками в команді з терапевтами. Сенсу у такому стаціонарі немає, а ризики погіршення стану дитини ростуть.

Рада ділиться досвідом перебування з дитиною в двох стаціонарах великих київських лікарень: «Діти з важкими неврологічними порушеннями не можуть нормально спати. В палаті багато інших тривожних пацієнтів. Діти мають судоми, істерики серед ночі з виттям і вереском. Страждають не тільки сусіди по палаті. Ліжка не призначені для дитини. Для дітей у стаціонарах ставлять «клітки» (ліжка з високим ґратами, через які не можна ні вкрити, ні обійняти). Діти, які не контролюють своїх рухів, б'ються об ґрати. Матір вимушена класти дитину на одномісне ліжкр до себе. Частіше ти сидиш усю ніч на ліжку чи підлозі, страхуючи дитину. Три тижні. Фахівці не приходять у палату. Треба нести дитину на руках у інший корпус, іноді по вулиці, іноді стояти в загальній черзі і, так за весь день не дочекавшись прийому, йти назад».

Рада не розуміє, в чому суть цих знущань над родинами? Навіщо закривати у палатах змучених жінок і дітей з хронічним болем щодва роки, якщо лікар може виявити всі деталі стану на одному 30-хвилинному прийомі, врахувавши попередні обстеження, зроблені батьками у інших закладах?

Фото: vinmse.vn.ua Лікар Жмеринської МСЕК

Її досвід – не унікальний. Пост Ради у Фейсбуці став віральним, і в коментарях до нього ділилися досвідом і інші мами дітей з інвалідністю.

Дар’я Артеменко пише, що під час останнього перебування в лікарні в її дитини трапились судоми, бо в палаті була хвора дівчинка і син теж захворів. Сказала, що на ЛКК її обзивали та штовхали за прохання передрукувати нечитабельний медичний висновок. Вона «вийшла звідти з бажанням поїхати з країни».

Натомість інша мама, Вікторія Мостовенко, пише, що у Києві в поліклініці на Харківському шосе ЛКК вона з дитиною пройшла дистанційно і без кіл «пекла». У травні дала заключення педіатру від державних і приватних лікарів. Педіатр сама подала на ЛЛК, і за кілька тижнів документи були готові: «Правда, щоб так було, заввідділення разом зі мною вчить права дітей з інвалідністю останні шість років. І ми дійшли від памперсів вам не положено по віку» до онлайн-узгодження переоформлень і подач документів на комісію».

Допомогла їй і спільнота батьків у Фейсбуці «СТО Їжачок». Питала там у інших мам, пішла в центр соцзабезпечення поговорити, і вже після повернулась у поліклініку з вимогою оформити інвалідність: «Після того я стала активісткою по відстоюванню прав дітей з інвалідністю і пройшла навчання в «школі для батьків« від Лариси Татарінової, та ще одне в ГО Fight for right».

Фото: Ірина Громоцька Батько з сином Назарієм зі спінальною м’язовою атрофією під час прогулки Львовом

Схоже відстояння своїх прав пройшла й Ольга Новікова: «Я вже роками не лежу на подовження інвалідності. Коли донці було шість, здається, зрозуміла, що дійшла піку злості і зробила скандали такого масштабу, що тепер подовження в мене займає 30 хвилин раз на 2 роки, з підгрупою А і запитаннями, що можуть зробити на ЛКК для полегшення догляду. Я проконсультувала сотні батьків, які тепер теж знають закон і як не лежати в лікарнях, та вірю, що ця практика вимагання грошей та беззмістовних закривань дітей в лікарні піде в пекло, де їй в місце. Зараз це питання реформи вже в роботі, рік-півтора, і МОЗ планує відійти від МСЕК-ЛКК та груп інвалідності, я активно з командою та різними партнерами працюємо над цим. Але поки є стандартний пакет: потрібні письмові звернення та скарги. Без цього не буде діла».

Батькам Ольга пояснює, що:

госпіталізація не потрібна ні для кого як обов’язкова умова. У законі про інвалідність вказано чітко: потрібні АБО амбулаторні виписки, АБО стаціонарні, якщо дитина за кордоном, процедури переоформлення не існує: або інвалідність скасовують, або продовжують виплати автоматично, стан дитини ніяк не впливає на процедуру комісії.

Фото: Ірина Пельц

Також радить батькам мати на увазі, що «все, сказане на словах та ніяк не записане — пустий звук»: «Будь-яка відмова має бути зафіксована: текст, аудіо, звук. Якщо у вас на руках пакет документів нормальний, можете залучати місцевий департамент охорони здоров’я для вирішення проблем».

МОЗ підтверджує, що у разі потреби комісії можуть направляти дітей для додаткове медико-соціальне експертне обстеження до медзакладів та науково-дослідних установ, визначених МОЗ. Але «наразі ця процедура не є обов’язковою, це швидше застаріла практика, яка залишилась ще з радянських часів, коли виписки з амбулаторної карти і стани дитини часто потребували перевірки».

Сьогодні меддокументи фіксують в ЕСОЗ, тож можна відслідкувати, хто і коли обстежував дитину, і обов’язкове перебування у стаціонарі вже не є обов\'язковим, лише у разі наявності медичний показів за направленням лікуючого лікаря

Міністерство також підтвердило, що ЛКК можуть приймати висновки приватних лікарів та клінік.

Щось зміниться з 1 січня?

«Ключова проблема, з якою починали боротись у МСЕК, — ті, хто повинен був отримати статус особи з інвалідністю, не могли без певних, ймовірно, неформальних платежів, – казав у розмові з LB.ua міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Наша ключова задача була побороти й перебудувати систему так, щоб людина, яка втратила функціональність, без проблем отримувала від держави те, що держава гарантує: або виплату, або певні компенсатори».

Фото: Олександр Ратушняк міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Однак наразі на початках реформи для дітей з інвалідністю все залишиться майже так само, як є.

«Ми розуміємо, що процеси щодо встановлення інвалідності дітям також потребують змін, щоб створити більш зручну та орієнтовану систему на пацієнта. Це заплановано наступним етапом реформи, а наразі для дітей залишається чинна система, де статус інвалідності призначається за рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя», – йдеться у відповіді МОЗу.

Зміни відчують наразі тільки дорослі. І діти, які досягнуть 18-річного віку – вони з 1 січня вже будуть проходити оцінювання за новою системою.

Рада тим часом збирає від батьків перелік медзакладів, які відмовили дітям у постановці інвалідності без стаціонару або з хабарем. Обіцяє надати цю інформацію далі усім дотичним до змін у системі – від МОЗ до депутатів.