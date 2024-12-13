Всі аптеки у 2025 році мусять зайти в програму «Доступні ліки» – рішення уряду

Отримати препарати за програмою «Доступні ліки» з 1 липня 2025 року можна буде у кожній аптеці. Таке рішення ухвалили на засідання уряду 13 грудня 2024 року.

За рішенням Кабміну, тепер всі аптеки мають укласти договір на участь у програмі «Доступні ліки» з Національною службою здоров'я.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, програмою користуються майже 5 млн українців.

«Доступні ліки» – урядова програма, по якій люди з хронічними захворюваннями можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою.

«У 2025 році ми запланували масштабне розширення програми «Доступні ліки». Фактично найбільше з моменту її запуску у 2017», – зазначив міністр.

За його словами, до програми додадуть ще понад 30 нових діючих речовин додатково до вже включених 75. Йдеться про засоби для лікування серцево-судинних захворювань, ревматоїдного артриту, мігрені, очних та ендокринологічних хвороб.

Уперше до програми увійдуть ліки у вигляді крапель і мазей, а також препарати, зокрема антибіотики, для дітей.

Нагадаємо, що всі аптеки на території або всередині медзакладів зобов'язані працювати по програмі «Доступні ліки». А жителі сіл, прифронтових та віддалених територій можуть скористатися доставкою таких ліків через Укрпошту.