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У "Доступні ліки" планують додати антибіотики для дітей

Усі рецептурні препарати, які використовують для дітей, хочуть додати до цієї програми. 

У "Доступні ліки" планують додати антибіотики для дітей
Віктор Ляшко
Фото: Олександр Ратушняк

До програми "Доступні ліки" збираються додати антибіотики для дітей. Загалом наступного року цю програму планують розширити, аби забезпечити її більшу доступність. 

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав журналістам під час презентації звіту ВООЗ і Світового банку по реформі фінансування охорони здоров’я, передає кореспондентка LB.ua. За словами Ляшка, акцент у розширенні програми буде саме на дітях. 

"Акцент буде на дітей, хочемо всі рецептурні препарати, які використовуються для лікування дітей, ввести в «Доступні ліки», зокрема антибіотики 1 рівня, щоб стимулювати використовувати антибіотики за призначенням лікаря", – пояснив міністр. 

Також розширять номенклатуру в списку програми препаратів, а за основу буде перелік ВООЗ. 

"Програма буде розширена з урахуванням серцево-судинних захворювань, будуть комбіновані ліки для контролю тиску, глаукоми, ендокринних захворювань", – додав міністр. 

До програми введуть ті базові препарати, які купували найчастіше. 

"Більш чіткий перелік випустимо на громадське обговорення. Певний антибіотик для дітей може бути виписаний сімейним лікарем і можна буде отримати безкоштовно або з доплатою. Є стратегія, що починають вже з 3-4 рівня, не доходячи поетапно. Для дітей будуть десятки препаратів. По препаратах, які планують додати в доступні ліки загалом у 2025 році, більше 30 діючих речовин", – сказав Ляшко. 

Крім того, наступного року збільшать капітаційну ставку для лікарів. 

Доступні ліки

Це програма, за якою держава частково або повністю повертає аптекам кошти за визначений перелік препаратів. Пацієнти таким чином можуть отримати їх безкоштовно або з доплатою, але не за повну вартість. Програма діє вже сім років, з них п'ять нею опікується Національна служба здоров'я. Скористатися нею можуть пацієнти, що мають рецепт від лікаря, і лише в тих аптеках, що уклали угоди з НСЗУ.

Більше про програму читайте в матеріалі "Як глянути, які ліки безоплатні в аптеці, а за які слід доплачувати: інструкція НСЗУ по «Доступних ліках»".

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