Рада підтримала у першому читанні ліквідацію МСЕК

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).
“За” – 260 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Він зазначив, що функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.
- Нещодавно Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК. Він модернізує процедуру МСЕК.
- Водночас 22 жовтня президент підписав указ, згідно з яким усі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року. Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необгрунтовані рішення переглянуть.
- Нещодавно уряд також затвердив план протидії корупції в МСЕК.