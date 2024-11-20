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Рада підтримала у першому читанні ліквідацію МСЕК

Законопроєкт передбачає, що функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії.

Рада підтримала у першому читанні ліквідацію МСЕК
Ілюстратвине фото: затримання посадовиці центральної МСЕК
Фото: Офіс Генпрокурора

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

“За” – 260 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Він зазначив, що функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.

  • Нещодавно Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК. Він  модернізує процедуру МСЕК.
  • Водночас 22 жовтня президент підписав указ, згідно з яким усі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року. Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необгрунтовані рішення переглянуть.
  • Нещодавно уряд також затвердив план протидії корупції в МСЕК.
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