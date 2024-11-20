Рада підтримала у першому читанні ліквідацію МСЕК

Законопроєкт передбачає, що функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії.

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

“За” – 260 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.