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Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання неправомірної вигоди

Заступниця головного лікаря за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності.

Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання неправомірної вигоди
Фото: Офіс Генпрокурора

На одержанні неправомірної вигоди викрито заступницю головного лікаря ДЗ «ЦМСЕК МОЗ України». Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369-2 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей.

Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тисяч доларів, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.

Офіс Генпрокурора повідомив, що наразі підозрюваній обрано запобіжний захід, однак не уточнив, який саме. 

Скандал зі МСЕК

  • На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів. 
  • У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
  • Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
  • 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
  • Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель. 
  • За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри
  • Віктор Ляшко у відставку через корупцію в МСЕК не збирається. 
  • Центральну МСЕК ліквідували: її функції виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності.
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