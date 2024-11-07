На одержанні неправомірної вигоди викрито заступницю головного лікаря ДЗ «ЦМСЕК МОЗ України». Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369-2 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей.

Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тисяч доларів, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.

Офіс Генпрокурора повідомив, що наразі підозрюваній обрано запобіжний захід, однак не уточнив, який саме.

Скандал зі МСЕК