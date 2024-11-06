Захворюваність на кашлюк в Україні зросла у 30 разів, - ЦГЗ

Захворюваність на кашлюк в Україні різко зросла.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
“У першій половині 2024 року в Україні зареєстрували 4863 випадки кашлюку”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це у 30 разів більше, ніж за першу половину 2023 року.
Кашлюк — це гостра бактеріальна інфекційна хвороба дихальних шляхів. Характеризується важкими нападами кашлю, які можуть тривати кілька тижнів або навіть місяців. Поширюється повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні інфікованої людини. Хворіють здебільшого діти та підлітки, проте захворіти можуть і дорослі. Найнебезпечніший кашлюк — для немовлят, у яких він може викликати тимчасову зупинку дихання (апное), і загалом у новонароджених і немовлят хвороба має високий ризик ускладнень та смерті. У 2024 році в Україні від кашлюку померло двоє дітей віком до 1 року.
- За підсумками 2023 року, рівень вакцинації проти дифтерії та правцю серед українців на 37% нижчий, ніж в країнах ЄС.
- В Україні з 1 серпня посилюють вакцинацію проти кашлюку, дифтерії та правцю серед дітей та дорослих, які пропустили планові щеплення у минулі роки.