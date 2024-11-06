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Міноборони запускає нові програми психологічного відновлення для військових та їхніх сімей

Військовослужбовці зможуть проходити психологічну реабілітацію за оновленими стандартами.

Міноборони запускає нові програми психологічного відновлення для військових та їхніх сімей
Фото: Міноборони

Міноборони запускає нові програми психологічного відновлення для військових та їхніх сімей. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що військовослужбовці зможуть проходити психологічну реабілітацію за оновленими стандартами. З направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, коли військовий підрозділ перебуває на відновленні.

“Комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях. Психологічне відновлення буде надаватись для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це крок до посилення якісного психологічного захисту наших захисників”, – наголосила керівниця Управління психологічного забезпечення Валентина Оболенцева. 

 

Міноборони зазначає, що до кінця року стартує пілотний проєкт у співпраці з місцевим самоврядуванням для подальшого масштабування програми. Над розробкою оновлених стандартів працює робоча група з представників Міноборони, ЗСУ, громадських організацій та іноземних партнерів, зокрема Групи сприяння безпеці України (SAG-U).

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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