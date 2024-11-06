Міноборони запускає нові програми психологічного відновлення для військових та їхніх сімей. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що військовослужбовці зможуть проходити психологічну реабілітацію за оновленими стандартами. З направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, коли військовий підрозділ перебуває на відновленні.

“Комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях. Психологічне відновлення буде надаватись для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це крок до посилення якісного психологічного захисту наших захисників”, – наголосила керівниця Управління психологічного забезпечення Валентина Оболенцева.

Міноборони зазначає, що до кінця року стартує пілотний проєкт у співпраці з місцевим самоврядуванням для подальшого масштабування програми. Над розробкою оновлених стандартів працює робоча група з представників Міноборони, ЗСУ, громадських організацій та іноземних партнерів, зокрема Групи сприяння безпеці України (SAG-U).