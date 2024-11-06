У Генштабі розповіли, які сили ЗСУ найбільше використовують додаток "Армія+"

За три місяці роботи застосунку понад 1 000 військових частин запровадили його використання.

Десантно-штурмові війська, Військово-морські сили та Командування Сил підтримки стали лідерами у використанні "Армія+" та обробці електронних рапортів. Як мінімум кожна друга їхня військова частина опрацьовує рапорти через цей додаток. Зокрема, у ДШВ частка таких частин складає 80%, ВМС – 70% і КСП – 50%.

Про це повідомили у Генштабі.

Загалом за три місяці роботи застосунку понад 1 000 військових частин запровадили його використання та почали опрацьовувати в ньому рапорти своїх військовослужбовців.

Фото: Генштаб Статистика використання "Армія+"

Перших пів тисячі опрацьованих рапортів через "Армія+" першою перетнула 148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ ЗСУ. Тут військові почали з найпоширеніших рапортів, а саме на відпустку та матеріальну допомогу, і тепер починають опрацьовувати інші.

"Крім 148 Житомирської бригади, скоро отримаємо наступний підрозділ із 500 повністю опрацьованими рапортами", – прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.