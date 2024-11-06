У Генштабі розповіли, які сили ЗСУ найбільше використовують додаток "Армія+"

Десантно-штурмові війська, Військово-морські сили та Командування Сил підтримки стали лідерами у використанні "Армія+" та обробці електронних рапортів. Як мінімум кожна друга їхня військова частина опрацьовує рапорти через цей додаток. Зокрема, у ДШВ частка таких частин складає 80%, ВМС – 70% і КСП – 50%.
Про це повідомили у Генштабі.
Загалом за три місяці роботи застосунку понад 1 000 військових частин запровадили його використання та почали опрацьовувати в ньому рапорти своїх військовослужбовців.
Перших пів тисячі опрацьованих рапортів через "Армія+" першою перетнула 148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ ЗСУ. Тут військові почали з найпоширеніших рапортів, а саме на відпустку та матеріальну допомогу, і тепер починають опрацьовувати інші.
"Крім 148 Житомирської бригади, скоро отримаємо наступний підрозділ із 500 повністю опрацьованими рапортами", – прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- Застосунок "Армія+" запустився на початку серпня. За цей час у ньому авторизувалося вже 360 000 військових, а кількість поданих рапортів перетнула позначку в 15 000.
- Зараз у ньому стартувало нове опитування, що дозволяє військовослужбовцям висловити думку щодо можливості зміни місця служби.