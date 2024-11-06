На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджені численні приватні будинки

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів пошкоджені численні приватні будинки.

Про оперативну ситуацію станом на ранок 6 листопада повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. Пошкоджено численні приватні будинки у Кураховому і 1 будинок у Ганнівці. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено кав'ярню, лінію електропередач і 2 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 187 людей, у тому числі 20 дітей.

Нагадаємо, вночі ППО ліквідувала над Україною 38 ворожих ударних дронів. Росіяни атакували двома керованими авіаракетами та 63 безпілотниками.