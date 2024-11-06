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На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджені численні приватні будинки

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджені численні приватні будинки
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів пошкоджені численні приватні будинки.

Про оперативну ситуацію станом на ранок 6 листопада повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. Пошкоджено численні приватні будинки у Кураховому і 1 будинок у Ганнівці. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено кав'ярню, лінію електропередач і 2 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 187 людей, у тому числі 20 дітей.

Нагадаємо, вночі ППО ліквідувала над Україною 38 ворожих ударних дронів. Росіяни атакували двома керованими авіаракетами та 63 безпілотниками.

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