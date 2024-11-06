Через атаки РФ на Харківщині поранені п'ятеро людей, а двоє – загинули

Упродовж доби на Харківщині через обстріли Росії поранені п'ятеро людей. Ще двоє осіб загинули.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 16:53 у м. Харків унаслідок удару БПЛА пошкоджено 2 легкові автомобілі, скління вікон у 2 багатоквартирних житлових будинках, автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Постраждали дві жінки 56 та 72 років.
Біля 15:48 ворог вдарив FPV-дроном по м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 автомобіль.
О 09:49 у с. Капитолівка Ізюмського району відбулося влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу пошкоджено одну складську будівлю та один приватний будинок. Постраждали троє чоловіків 40, 47 та 60 років.
Перед цим, о 08:40, у с. Глушківка Куп'янського району унаслідок обстрілу із РСЗВ території тракторної бригади загинули чоловік та жінка. Обом було по 48 років.
- На Харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.
За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 153 людини.