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Через атаки РФ на Харківщині поранені п'ятеро людей, а двоє – загинули

Росіяни обстріляли Харків, Куп'янський та Ізюмський райони.

Через атаки РФ на Харківщині поранені п'ятеро людей, а двоє – загинули
Фото: скріншот

Упродовж доби на Харківщині через обстріли Росії поранені п'ятеро людей. Ще двоє осіб загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

О 16:53 у м. Харків унаслідок удару БПЛА пошкоджено 2 легкові автомобілі, скління вікон у 2 багатоквартирних житлових будинках, автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Постраждали дві жінки 56 та 72 років.

Біля 15:48 ворог вдарив FPV-дроном по м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 автомобіль.

О 09:49 у с. Капитолівка Ізюмського району відбулося влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу пошкоджено одну складську будівлю та один приватний будинок. Постраждали троє чоловіків 40, 47 та 60 років.

Перед цим, о 08:40, у с. Глушківка Куп'янського району унаслідок обстрілу із РСЗВ території тракторної бригади загинули чоловік та жінка. Обом було по 48 років.

  • На Харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 153 людини.

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