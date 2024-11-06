Через атаки РФ на Харківщині поранені п'ятеро людей, а двоє – загинули

Упродовж доби на Харківщині через обстріли Росії поранені п'ятеро людей. Ще двоє осіб загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 16:53 у м. Харків унаслідок удару БПЛА пошкоджено 2 легкові автомобілі, скління вікон у 2 багатоквартирних житлових будинках, автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Постраждали дві жінки 56 та 72 років.

Біля 15:48 ворог вдарив FPV-дроном по м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 автомобіль.

О 09:49 у с. Капитолівка Ізюмського району відбулося влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу пошкоджено одну складську будівлю та один приватний будинок. Постраждали троє чоловіків 40, 47 та 60 років.

Перед цим, о 08:40, у с. Глушківка Куп'янського району унаслідок обстрілу із РСЗВ території тракторної бригади загинули чоловік та жінка. Обом було по 48 років.

На Харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 153 людини.