Військові ЗСУ завершили навчання на Patriot в Німеччині

Це вже четверта група воїнів, що пройшли підготовку у ФРН.

Повітряні Сили Німеччини у мережі X повідомили про завершення навчання на системах протиповітряної оборони Patriot четвертої групи українських військових.

Після проходження підготовки воїни протиповітряних сил ЗСУ готові використовувати комплекс для збиття балістичних та крилатих ракет, а також літаків росіян.

Військові "отримали критичні навички для захисту їхнього неба та інфраструктури", а завдяки навчанням "Повітряні Сили Німеччини допомагають Україні збільшити здатність протистояти масованим атакам ворога".