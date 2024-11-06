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Військові ЗСУ завершили навчання на Patriot в Німеччині

Це вже четверта група воїнів, що пройшли підготовку у ФРН. 

Військові ЗСУ завершили навчання на Patriot в Німеччині
Фото: Мережа X

Повітряні Сили Німеччини у мережі X повідомили про завершення навчання на системах протиповітряної оборони Patriot четвертої групи українських військових.

Після проходження підготовки воїни протиповітряних сил ЗСУ готові використовувати комплекс для збиття балістичних та крилатих ракет, а також літаків росіян.

Військові "отримали критичні навички для захисту їхнього неба та інфраструктури", а завдяки навчанням "Повітряні Сили Німеччини допомагають Україні збільшити здатність протистояти масованим атакам ворога".

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