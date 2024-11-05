На Покровському та Курахівському напрямках відбулось майже дві третини боєзіткнень з початку дня, - Генштаб

Станом на 22:00 5 листопада відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України два ракетних та 71 авіаційний удар, застосувавши при цьому дві ракети та 101 КАБ, до того ж завдали 596 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших захисників.

На Харківському напрямку ворог сім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог зосередив основні наступальні зусилля в районах населених пунктів Новоосинове та Лозова, де атакував сім разів, одна атака триває дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців неподалік Загризового, Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. Всі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

На Сіверському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника поблизу Білогорівки, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили два штурми поблизу Оріхово-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовому Яру та Ступочкам.

На Торецькому напрямку росіяни один раз атакували сили оборони біля Торецька.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку окупанти 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка. Три боєзіткнення в районі Селидового досі тривають. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 219 окупантів, 85 з них - безповоротно. Також знищено два автомобілі та один міномет. Крім цього, пошкоджено БТР противника.

На Курахівському напрямку ворог 51 раз атакував наші позиції поблизу Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, 24 бої продовжуються. На цьому напрямку було знешкоджено 191 окупант, 76 з них - безповоротно. Також знищено один автомобіль, одну бойову броньовану машину, одну окопну станцію РЕБ, один мотоцикл та один ворожий міномет.

На Времівському напрямку загарбники здійснили дев'ять наступальних дій неподалік населених пунктів Костянтинопольське та Трудове. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Білогір'я.

На Оріхівському напрямку мала місце одна марна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Оріхова.

На Придніпровському напрямку від початку доби відбулось три атаки противника, які наші оборонці успішно відбили.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.