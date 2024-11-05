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Окупанти готуються до активних боїв під Часовим Яром і збільшують штурми біля Торецька

Біля Торецька стягують мотострілецькі бригади і підрозділи спецпризначення Центрального військового округу військ РФ.

Окупанти готуються до активних боїв під Часовим Яром і збільшують штурми біля Торецька
Часів Яр, Донеччина
Фото: Радіо Свобода

Росіяни готуються до активних бойових дій під Часовим Яром.

Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, передає «Укрінформ».

«Наразі ми бачимо деяке зниження кількості штурмів, порівняно з іншими напрямками. Там ворог накопичує свої ресурси. Зараз вони готуються до активних бойових дій. Вони кожної ночі заводять особовий склад під прикриттям, заводять їх в антитепловізійних плащах. Також вони підвозять БК якомога ближче до лінії бойового зіткнення, озброєння, готують техніку - встановлюють засоби зв'язку на неї, РЕБ», - розповіла Бобовнікова.

Щодо Торецька, то тут поблизу окупанти почали збільшувати кількість штурмів і зібрали там чимале угруповання військ, зокрема, мотострілецькі бригади і підрозділи спецпризначення Центрального військового округу військ РФ.

«Зараз ми теж бачимо, що вони накопичують техніку та ресурси. І вже сьогодні вони почали збільшувати кількість штурмів. Якщо ще кілька днів тому було відносно тихо, то зараз ворог починає напирати», - додала речниця.

  • Нині Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти завдали авіаударів по Часовому Яру.
  • Теж від авіаційних ударів ворога потерпають райони населених пунктів Торецьк, Костянтинівка, Дружба, Петрівка та Суха Балка на Торецькому напрямку, загалом противник скинув 12 керованих авіабомб.
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