Умєров зустрівся з новопризначеним керівником представництва НАТО в Україні

Глава Міноброни запропонував Тернеру провести наступне засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони у Києві.

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся у Києві з новим керівником представництва НАТО в Україні Патріком Тернером, який прибув зі своїм першим офіційним візитом.

За словами Умєрова, сторони обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні, зокрема питання постачання засобів ППО, а також реалізацію проєктів JATEC та NSATU.

Тернер відзначив значний прогрес у реформуванні Збройних сил України, зазначивши, що українська армія зазнала великих змін, які є очевидними.

Крім того, Умєров проінформував спецпредставника про участь військових КНДР в ескалації агресії проти України. Також глава Міноборони запропонував провести наступне засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони саме в Києві.