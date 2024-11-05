5 листопада у Києві попрощалися з ексдепутатом Херсонської міської ради, бійцем Євгеном Матковським, пише видання «Мост».
Матковський вступив до лав Збройних сил України у вересні 2022 року. Був військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ.
У цивільному житті, зокрема, у 2015-2020 роках був депутатом Херсонської міської ради від ВО «Свобода».
Матковського вважали зниклим безвісти з 27 грудня 2022 року. Останній раз він виходив на зв’язок 26 грудня поблизу села Червонопопівка Сіверськодонецького району Луганської області.