Його вважали зниклим безвісти з 27 грудня 2022 року.

Фото: Стас Козлюк

5 листопада у Києві попрощалися з ексдепутатом Херсонської міської ради, бійцем Євгеном Матковським, пише видання «Мост».

Матковський вступив до лав Збройних сил України у вересні 2022 року. Був військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ.

У цивільному житті, зокрема, у 2015-2020 роках був депутатом Херсонської міської ради від ВО «Свобода».

Матковського вважали зниклим безвісти з 27 грудня 2022 року. Останній раз він виходив на зв’язок 26 грудня поблизу села Червонопопівка Сіверськодонецького району Луганської області.

Фото: Стас Козлюк Під час прощання із загиблим захисником України Євгеном Матковським

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк