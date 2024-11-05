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У Києві попрощалися з ексдепутатом Херсона Євгеном Матковським, який загинув на фронті

Його вважали зниклим безвісти з 27 грудня 2022 року.

Фото: Стас Козлюк

5 листопада у Києві попрощалися з ексдепутатом Херсонської міської ради, бійцем Євгеном Матковським, пише видання «Мост».

Матковський вступив до лав Збройних сил України у вересні 2022 року. Був військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ.

У цивільному житті, зокрема, у 2015-2020 роках був депутатом Херсонської міської ради від ВО «Свобода». 

Матковського вважали зниклим безвісти з 27 грудня 2022 року. Останній раз він виходив на зв’язок 26 грудня поблизу села Червонопопівка Сіверськодонецького району Луганської області.

Під час прощання із загиблим захисником України Євгеном Матковським
Фото: Стас Козлюк
Під час прощання із загиблим захисником України Євгеном Матковським

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

Фото: Стас Козлюк

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