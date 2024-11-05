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15 років тюрми отримали агенти РФ, які коригували ракетні удари по аеродрому на Івано-Франківщині

РФ завербувала їх ще у 2021 році.

15 років тюрми отримали агенти РФ, які коригували ракетні удари по аеродрому на Івано-Франківщині
наручники
Фото: rus.lsm.lv

Суд призначив 13 років тюрми трьом зрадникам, які коригували ракетні удари Росії по аеродрому на Івано-Франківщині.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серед засуджених - жителі Києва, Харкова і Запоріжжя, яких російська розвідка завербувала ще у 2021 році.

«Агенти діяли у складі групи і «замикалися» на декількох російських кураторів, з якими комунікували через анонімні чати популярного месенджера. За вказівкою окупантів фігуранти мали підготувати дані для ракетного удару по аеродрому на Прикарпатті, а після ворожої атаки «звітувати» про її наслідки», - розповіла спецслужба.

Агент із Харкова діяв під виглядом «тревел-блогера», який за допомогою дрона робив відео панорамного вигляду стратегічного об’єкта і викладав його в Інстаграмі.

Інша зловмисниця напередодні повномасштабного вторгнення Росії оселилася поблизу аеродрому, щоб у режимі реального часу фіксувати зльоти і посадки літаків. Вона передавала отриману інформацію третьому учаснику для пересилання розвідданих окупантам.

24 лютого 2022 року зрадники відслідкували наслідки ракетного удару по авіаоб’єкту і направили інформацію російській спецслужбі.

Зловмисників затримала СБУ, коли ті готувалися до «евакуації» через західний кордон.

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