​G7 зі союзниками оприлюднили спільну заяву щодо участі військ КНДР у війні проти України

Міністри закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Британії, США, а також Верховний представник ЄС оприлюднили спільну заяву щодо участі військ КНДР у війні на боці Росії.

Як ідеться на сайті МЗС Японії, країни висловили «серйозне занепокоєння у зв'язку з розміщенням військ КНДР у Росії, потенційно призначених для використання на полі бою проти України».

«Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, ознаменувала б небезпечне розширення конфлікту із серйозними наслідками для миру та безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Це стало б ще одним порушенням міжнародного права, включаючи основоположні принципи Статуту ООН», - наголосили міністри у спільній заяві.

Також G7 і союзники засудили зростаюче військове співробітництво між КНДР і Росією. Мова йде про ракети, боєприпаси, а також можливість будь-якої передачі ядерних або пов'язаних з балістичними ракетами технологій з Росії до КНДР.

«Ми закликаємо КНДР припинити надання допомоги агресивній війні Росії. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України у її захисті своєї свободи, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами над скоординованою відповіддю на новий розвиток подій», - йдеться у заяві.