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У Німеччині заарештували вісім ультраправих, яких підозрюють у підготовці заколоту проти держави

Це другий випадок підготовки державного перевороту, розкритий у країні останніми роками.

У Німеччині заарештували вісім ультраправих, яких підозрюють у підготовці заколоту проти держави
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

Німецька поліція заарештувала вісім ймовірних членів ультраправого бойового угруповання “Saechsische Separatisten” (Саксонські сепаратисти), яке керується расистською ідеологією та теоріями змови, пише Reuters з посиланням на прокуратуру.

Група “тренувалася вести війну з метою падіння сучасної німецької держави”.

На нейтралізацію угруповання направили 450 правоохоронців.

“Таким чином, наші органи безпеки на ранній стадії запобігли планам військового перевороту правих терористів, які прагнули Дня X, щоб напасти на людей і нашу державу із застосуванням збройної сили”, ‒ заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

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Це другий випадок підготовки державного перевороту, розкритий у Німеччині останніми роками.

У 2022 році викрили так званий рух “Рейхсбюргер” на чолі з потенційним “принцем”, який мав намір встановити тимчасовий уряд. Ця справа вразила Німеччину своєю детальною мережею та плануванням.

У заяві федеральної прокуратури йдеться, що “Saechsische Separatisten” сформували не пізніше листопада 2020 року.

“Це бойове угруповання з 15-20 осіб, ідеологія якого характеризується расистськими, антисемітськими і частково апокаліптичними ідеями”, ‒ йдеться у пресрелізі.

За словами слідчих, група тренувалася застосувати силу для встановлення нової системи на сході країни, натхненної націонал-соціалізмом. 

Чотири заарештованих ‒ це можливі члени-засновники. Деякі з них будуть притягнуті до відповідальності як неповнолітні та підлітки. 

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