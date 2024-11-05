У Молдові оприлюднили рішення про референдум щодо вступу до ЄС

У Молдові внесуть зміни до Конституції країни про незворотність європейського шляху.
Як пише Newsmaker, оприлюднили рішення Конституційного суду, який 31 жовтня ухвалив результати референдуму про європейську інтеграцію Молдови.
Згідно з документом, до преамбули (вступної частини) Конституції додадуть слова про незворотність європейського шляху Молдови: "Підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови та незворотність європейського курсу Молдови, декларуючи європейську інтеграцію стратегічною метою Молдови".
Також внесуть окрему статтю, присвячену євроінтеграції. У її першому пункті йдеться про те, що подальше приєднання до договорів ЄС затверджуватимуть органічним законом.
Рішення Конституційного Суду не підлягає оскарженню.
- 20 жовтня у Молдові пройшов конституційний республіканський референдум про європейську інтеграцію.
- За даними Центральної виборчої комісії, явка на референдумі становила 50,72%.
- 50,3% виборців Молдови підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство в ЄС, а 49,7% виступили проти.
- Посадовці країни працюють над тим, щоб стати країною-членом у 2030 році, і закликали Брюссель взяти на себе зобов’язання до цієї дати.