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У Молдові оприлюднили рішення про референдум щодо вступу до ЄС

Тепер зміни про незворотність європейського шляху додадуть до Конституції. 

У Молдові оприлюднили рішення про референдум щодо вступу до ЄС
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Молдові внесуть зміни до Конституції країни про незворотність європейського шляху. 

Як пише Newsmaker, оприлюднили рішення Конституційного суду, який 31 жовтня ухвалив результати референдуму про європейську інтеграцію Молдови.

Згідно з документом, до преамбули (вступної частини) Конституції додадуть слова про незворотність європейського шляху Молдови: "Підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови та незворотність європейського курсу Молдови, декларуючи європейську інтеграцію стратегічною метою Молдови". 

Також внесуть окрему статтю, присвячену євроінтеграції. У її першому пункті йдеться про те, що подальше приєднання до договорів ЄС затверджуватимуть органічним законом.

Рішення Конституційного Суду не підлягає оскарженню. 

  • 20 жовтня у Молдові пройшов конституційний республіканський референдум про європейську інтеграцію. 
  • За даними Центральної виборчої комісії, явка на референдумі становила 50,72%. 
  • 50,3% виборців Молдови підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство в ЄС, а 49,7% виступили проти.
  • Посадовці країни працюють над тим, щоб стати країною-членом у 2030 році, і закликали Брюссель взяти на себе зобов’язання до цієї дати.
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