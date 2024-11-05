У Молдові оприлюднили рішення про референдум щодо вступу до ЄС

Тепер зміни про незворотність європейського шляху додадуть до Конституції.

У Молдові внесуть зміни до Конституції країни про незворотність європейського шляху.

Як пише Newsmaker, оприлюднили рішення Конституційного суду, який 31 жовтня ухвалив результати референдуму про європейську інтеграцію Молдови.

Згідно з документом, до преамбули (вступної частини) Конституції додадуть слова про незворотність європейського шляху Молдови: "Підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови та незворотність європейського курсу Молдови, декларуючи європейську інтеграцію стратегічною метою Молдови".

Також внесуть окрему статтю, присвячену євроінтеграції. У її першому пункті йдеться про те, що подальше приєднання до договорів ЄС затверджуватимуть органічним законом.

Рішення Конституційного Суду не підлягає оскарженню.