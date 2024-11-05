Суд дозволив Маску роздавати гроші виборцям

Суд у Пенсильванії в останній день перед виборами президента США постановив, що мільярдер Ілон Маск має право роздавати гроші зареєстрованим виборцям за підпис петиції, ініційованої прихильниками Дональда Трампа.

Як пише The Hill, у ході справи з'ясувалося, що власники 1 мільйона доларів щодня визначаються зовсім не випадковим чином. Маск давав кошти тим, хто "краще підходив на роль промовця". А останніх два чеки будуть виписані в Аризоні та Мічигані, тож навіть не стосуватимуться Пенсильванії.

Таким чином стороні захисту вдалося переконати суддю, що звинувачення прокурорів у проведенні "незаконної лотереї" безпідставні. Сам Маск вчергове проігнорував засідання, тож позитивний для нього вердикт зачитували за його відсутності.