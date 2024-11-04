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Камала Гарріс проголосувала на виборах президента США

Кандидатка на пост президента надіслала бюлетень поштою до Каліфорнії.

Камала Гарріс проголосувала на виборах президента США
Кандидатка на пост президента США Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Кандидатка на пост президента США, демократка Камала Гарріс вже проголосувала на виборах, надіславши бюлетень поштою до свого рідного штату Каліфорнія. 

Про це пише Politico.

"Тож мій бюлетень на шляху до Каліфорнії, і я буду довіряти системі, що він прибуде туди", – сказала вона, розмовляючи із журналістами у Детройті.

Проте демократка ухилилася від відпповіді на запитання про те, чи голосувала вона за "36-ту пропозицію" – ініціативу, яка передбачає посилення покарання за деякі злочини, пов’язані з крадіжками та наркотиками у Каліфорнії.

За словами Гарріс, вона не хоче висловлюватися щодо цього напередодні виборів. 

"Я не збираюся говорити про голосування з цього приводу, тому що, чесно кажучи, це неділя перед виборами, і я не маю наміру створювати підтримку так чи інакше навколо цього, але я голосувала", – зазначила кандидатка. 

  • Офіційний день виборів у США – це 5 листопада. Однак у низці американських штатів розпочалося дострокове голосування ще 23 вересня. 
  • Дострокове голосування стало причиною розбіжностей, зокрема серед республіканців, які останнім часом, зазвичай, віддавали перевагу особистому голосуванню в день виборів.
  • Дональд Трамп неодноразово висловлювався проти голосування поштою. Він бездоказово стверджував, що через це програв вибори у 2020 році. 
  • Станом на 1 листопада понад 60 мільйонів американців вже проголосували на дострокових виборах. 
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