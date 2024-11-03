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Група ОПЕК анонсувала продовження скорочення видобутку нафти до кінця року

Країни погодилися на добровільне коригування виробництва на 2,2 млн барелів на день упродовж місяця.

Група ОПЕК анонсувала продовження скорочення видобутку нафти до кінця року
Фото: urdupoint.com

Країни групи ОПЕК+ погодилися продовжити добровільне скорочення видобутку нафти до кінця 2024 року.

Про це повідомила Організація країн-експортерів нафти на своєму сайті.

Зазначається, що вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман), які раніше оголосили про додаткові добровільні коригування в квітні та листопаді 2023 року, "погодилися продовжити... добровільне коригування виробництва на 2,2 мільйона барелів на день упродовж одного місяця до кінця грудня 2024 року".

  • Країни ОПЕК+ намагаються підвищити ціну на нафту на тлі уповільнення світового попиту шляхом скорочення пропозиції сирої нафти на світових ринках.
  • У червні CNN повідомляла, що ОПЕК+ та її союзники домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів сирої нафти на день до 2025 року. Це доповнило раніше узгоджені скорочення на 3,66 мільйона барелів на день, оголошені у 2022 і 2023 роках. Напередодні зустрічі експорт нафти із Росії морем упав до двомісячного мінімуму.
  • На початку жовтня міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії заявив, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо члени ОПЕК+ не дотримуватимуться лімітів на видобуток. Інші виробники зрозуміли це як приховану загрозу і готовність королівства розпочати цінову війну, аби зберегти свою частку на ринку. За даними західних медіа, у вересні Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту. Вона прагне збільшення видобутку. 
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