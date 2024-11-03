Група ОПЕК анонсувала продовження скорочення видобутку нафти до кінця року

Країни групи ОПЕК+ погодилися продовжити добровільне скорочення видобутку нафти до кінця 2024 року.
Про це повідомила Організація країн-експортерів нафти на своєму сайті.
Зазначається, що вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман), які раніше оголосили про додаткові добровільні коригування в квітні та листопаді 2023 року, "погодилися продовжити... добровільне коригування виробництва на 2,2 мільйона барелів на день упродовж одного місяця до кінця грудня 2024 року".
- Країни ОПЕК+ намагаються підвищити ціну на нафту на тлі уповільнення світового попиту шляхом скорочення пропозиції сирої нафти на світових ринках.
- У червні CNN повідомляла, що ОПЕК+ та її союзники домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів сирої нафти на день до 2025 року. Це доповнило раніше узгоджені скорочення на 3,66 мільйона барелів на день, оголошені у 2022 і 2023 роках. Напередодні зустрічі експорт нафти із Росії морем упав до двомісячного мінімуму.
- На початку жовтня міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії заявив, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо члени ОПЕК+ не дотримуватимуться лімітів на видобуток. Інші виробники зрозуміли це як приховану загрозу і готовність королівства розпочати цінову війну, аби зберегти свою частку на ринку. За даними західних медіа, у вересні Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту. Вона прагне збільшення видобутку.