Група ОПЕК анонсувала продовження скорочення видобутку нафти до кінця року

Країни погодилися на добровільне коригування виробництва на 2,2 млн барелів на день упродовж місяця.

Країни групи ОПЕК+ погодилися продовжити добровільне скорочення видобутку нафти до кінця 2024 року.

Про це повідомила Організація країн-експортерів нафти на своєму сайті.

Зазначається, що вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман), які раніше оголосили про додаткові добровільні коригування в квітні та листопаді 2023 року, "погодилися продовжити... добровільне коригування виробництва на 2,2 мільйона барелів на день упродовж одного місяця до кінця грудня 2024 року".