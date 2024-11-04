У Фінляндії закрився музей Леніна ‒ єдиний поза Росією

У січні у його приміщенні запрацює музей, присвячений історії взаємин Гельсінкі і Москви.

Вчора у фінському місті Тампере закрився музей Леніна, який працював із 1946 року, повідомляє Радіо Свобода.

Це єдиний музей вождя жовтневої революції, розташований поза Росією.

Фінська влада має намір 15 січня 2025 року відкрити в тому ж будинку сучасний музей політичної історії, присвячений історії взаємин Фінляндії з Росією.

Музей відкрили на місці, де на початку 1900-х років, коли Фінляндія входила до складу Російської імперії, проходили таємні збори РСДРП. Вважається, що саме там 1905 року Володимир Ульянов (Ленін) вперше зустрівся з Йосипом Джугашвілі (Сталіним). Експозиція музею була присвячена як біографії Леніна, так й історії Радянського союзу.

Директор музею Калле Калліо пообіцяв, що новий музей частково прийме на себе функції старого щодо відносин двох країн і що нова експозиція відобразить нещодавні зміни в цих відносинах.