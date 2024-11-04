ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту
​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
ЗМІ: Італія, Ватикан та Ізраїль причетні до мастшабного хакерського скандалу. Серед цілей називають “праву руку” Путіна
ЗМІ: Італія, Ватикан та Ізраїль причетні до мастшабного хакерського скандалу. Серед цілей називають “праву руку” Путіна
ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
ГоловнаСвіт

У Фінляндії закрився музей Леніна ‒ єдиний поза Росією

У січні у його приміщенні запрацює музей, присвячений історії взаємин Гельсінкі і Москви.

У Фінляндії закрився музей Леніна ‒ єдиний поза Росією
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Рудоманов

Вчора у фінському місті Тампере закрився музей Леніна, який працював із 1946 року, повідомляє Радіо Свобода.

Це єдиний музей вождя жовтневої революції, розташований поза Росією. 

Фінська влада має намір 15 січня 2025 року відкрити в тому ж будинку сучасний музей політичної історії, присвячений історії взаємин Фінляндії з Росією.

Музей відкрили на місці, де на початку 1900-х років, коли Фінляндія входила до складу Російської імперії, проходили таємні збори РСДРП. Вважається, що саме там 1905 року Володимир Ульянов (Ленін) вперше зустрівся з Йосипом Джугашвілі (Сталіним). Експозиція музею була присвячена як біографії Леніна, так й історії Радянського союзу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Директор музею Калле Калліо пообіцяв, що новий музей частково прийме на себе функції старого щодо відносин двох країн і що нова експозиція відобразить нещодавні зміни в цих відносинах.

  • У жовтні у Фінляндії демонтували останній пам’ятник Леніну – погруддя, створене естонським скульптором Матті Варіка, сьогодні прибрали з центру фінського міста Котка.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies