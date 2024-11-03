У Молдові поліція розслідує організоване підвезення виборців до дільниць у країні та за кордоном

Уряд закликав громадян, які фіксують такі порушення, повідомляти про них.

Жінка голосує на виборчій дільниці в Молдові

Молдовська поліція зафіксувала організоване підвезення виборців до дільниць для голосування.

Про це повідомив Telegram-канал уряду.

"Є підстави вважати, що організоване транспортування виборців здійснюється за межами країни, і на території Молдови", – йдеться у дописі.

Влада проводить розслідування та збирає докази підвезення виборців авіатранспортом з Росії до Білорусі, Азербайджану та Туреччини.

Молдовський уряд також закликав громадян, які фіксують такі порушення повідомляти про них за номером 112 Єдиний національний центр екстрених викликів.

Тим часом спостережна місія молдавської правозахисної організації Promo-LEX повідомляє про 544 інциденти на виборчих дільницях – до 14:00 з них було підтверджено 316, передає Newsmaker.

Вибори в Молдові