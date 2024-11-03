У Молдові поліція розслідує організоване підвезення виборців до дільниць у країні та за кордоном

Молдовська поліція зафіксувала організоване підвезення виборців до дільниць для голосування.
Про це повідомив Telegram-канал уряду.
"Є підстави вважати, що організоване транспортування виборців здійснюється за межами країни, і на території Молдови", – йдеться у дописі.
Влада проводить розслідування та збирає докази підвезення виборців авіатранспортом з Росії до Білорусі, Азербайджану та Туреччини.
Молдовський уряд також закликав громадян, які фіксують такі порушення повідомляти про них за номером 112 Єдиний національний центр екстрених викликів.
Тим часом спостережна місія молдавської правозахисної організації Promo-LEX повідомляє про 544 інциденти на виборчих дільницях – до 14:00 з них було підтверджено 316, передає Newsmaker.
Вибори в Молдові
- Сьогодні в Молдові проходить другий тур президентських виборів, у якому чинній проєвропейській президентці Санду протистоїть підтримуваний проросійськими силами Олександр Стояногло.
- За даними джерел в Прикордонній службі, близько 150 громадян Молдови доставили з Росії до другого туру виборів президента. Вони безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.
- Окрім того, 20 жовтня Молдова проголосувала за вступ до Європейського союзу з невеликою перевагою на референдумі, яка становила лише кілька тисяч голосів на тлі звинувачень у втручанні Росії у процес. 50,3% виборців Молдови підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство в ЄС, а 49,7% виступили проти.