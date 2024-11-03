Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій
Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі (оновлено)
Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі (оновлено)
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
ГоловнаСвіт

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира ракетного підрозділу “Хезболли”

Підрозділ Хадера Фаура першим обстріляв Ізраїль 8 жовтня 2023 року.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Джафара Хадера Фаура, командира ракетного підрозділу “Хезболли” на півдні Лівану.

Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на ЦАХАЛ.

Як інформують військові, Фаура ліквідував винищувач ВПС Ізраїлю у районі Джоуая.

Також було ліквідовано командира підрозділу безпілотників терористів.

Фаур відповідав за обстріл ракетами та безпілотниками півночі Ізраїлю зі східного Лівану. Його підрозділ першим обстріляв Ізраїль 8 жовтня 2023 року, віддавши наказ розпочати конфлікт уздовж північного кордону Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він також відповідальний за ракетний обстріл Голанських висот, унаслідок якого загинули ізраїльські цивільні особи, напад на Мадждал Шамс, жертвами якого стали 12 дітей і ракетний обстріл Метулли минулого четверга, у якому загинули п'ять цивільних жителів.

31 жовтня ізраїльські війська завдали ударів по командно-контрольних центрах і терористичній інфраструктурі “Хезболли” в районах Баальбека в глибині Лівану та Набатії на півдні Лівану.

Транскордонні бойові дії між Ізраїлем і “Хезболлою” спалахнули після того, як озброєне ліванське угруповання почало ракетний обстріл північного Ізраїлю та території навколо нього на підтримку палестинців 8 жовтня 2023, наступного дня після смертоносної атаки її союзника ХАМАС на південь Ізраїлю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies