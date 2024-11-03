Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира ракетного підрозділу “Хезболли”

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Джафара Хадера Фаура, командира ракетного підрозділу “Хезболли” на півдні Лівану.

Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на ЦАХАЛ.

Як інформують військові, Фаура ліквідував винищувач ВПС Ізраїлю у районі Джоуая.

Також було ліквідовано командира підрозділу безпілотників терористів.

Фаур відповідав за обстріл ракетами та безпілотниками півночі Ізраїлю зі східного Лівану. Його підрозділ першим обстріляв Ізраїль 8 жовтня 2023 року, віддавши наказ розпочати конфлікт уздовж північного кордону Ізраїлю.

Він також відповідальний за ракетний обстріл Голанських висот, унаслідок якого загинули ізраїльські цивільні особи, напад на Мадждал Шамс, жертвами якого стали 12 дітей і ракетний обстріл Метулли минулого четверга, у якому загинули п'ять цивільних жителів.

31 жовтня ізраїльські війська завдали ударів по командно-контрольних центрах і терористичній інфраструктурі “Хезболли” в районах Баальбека в глибині Лівану та Набатії на півдні Лівану.

Транскордонні бойові дії між Ізраїлем і “Хезболлою” спалахнули після того, як озброєне ліванське угруповання почало ракетний обстріл північного Ізраїлю та території навколо нього на підтримку палестинців 8 жовтня 2023, наступного дня після смертоносної атаки її союзника ХАМАС на південь Ізраїлю.