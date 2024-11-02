Більшість німців підтримують проведення дострокових виборів

54% німців, що взяли участь у соціологічному дослідженні, вважають, що чинна коаліція під проводом Олафа Шольца не повинна бути при владі і підтримують ідею проведення дострокових виборів у Бундестаг.

Як пише Deutsche Welle, лише 41% опитаних згодні з тим, що соціал-демократи та їхні союзники гідні залишатися в уряді до вересня 2025 року, коли має відбутися голосування за новий склад парламенту.

Якби вибори відбувалися вже зараз, то партія Шольца неминуче зазнала б поразки: опитування ставить її навіть не на другий щабель рейтингу. Соціал-демократи поступаються не лише консервативному Християнсько-демократичному союзу, що має аж 34% прихильників, але й ультраправій "Альтернативі для Німеччини", за яку висловилися 17% респондентів. "Вільні демократи", що входять до коаліції, узагалі не долають прохідний бар'єр.