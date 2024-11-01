ЄС і Японія уклали угоду двостороннє партнерство у сфері безпеки та оборони.

Дипломатична служба ЄС повідомила, що представили документ глава євродипломатії Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Японії Такеші Івайя.

Угода передбачає розвиток співпраці ЄС та Японії у сфері спільних військових навчань та обміну інформацією, пов'язаною з оборонною промисловістю і космічною безпекою.

"Нове партнерство визначатиме, оптимізуватиме та розширюватиме двосторонню співпрацю та діалог за такими ключовими напрямками, як морська безпека, участь у місіях та операціях ЄС, космічна безпека та оборона, кіберпроблеми, маніпуляція іноземною інформацією та дезінформація, нерозповсюдження та роззброєння, а також оборонні ініціативи та промисловість тощо. Угода наголошує на стратегічній важливості поглиблення співробітництва в галузі безпеки та оборони перед зростаючими та багатогранними викликами безпеки", - йдеться на сайті ЄС.

За словами Борреля, ця домовленість є «першою угодою такого характеру», яку ЄС уклав з країною Азійсько-Тихоокеанського регіону. Дипломат ЄС назвав документ «історичним і дуже своєчасним», пише "Європейська правда".

«Ця угода офіційно набуде чинності 1 січня наступного року. Вона стане правовою основою для зміцнення стратегічного партнерства між Японією та ЄС у майбутньому", – повідомив глава МЗС Японії.

Боррель та Івайя також оголосили про офіційне набуття чинності угоди про стратегічне партнерство між ЄС та Японією наприкінці 2024 року після її ратифікації всіма 27 державами-членами ЄС.