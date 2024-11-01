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Шарль Мішель закликав не бойкотувати Угорщину в ЄС

Президент Європейської ради заохочує висловлювати невдоволення Орбаном особисто.

Шарль Мішель закликав не бойкотувати Угорщину в ЄС
Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Бойкотувати робочі зустрічі в рамках головування Угорщини в ЄС - це "помилкова гарна ідея". Таку думку висловив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Як пише "Європейська правда", посадовець визнав наявність "роздратування в низці столиць через заяви та поїздки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана". Проте, на переконання Мішеля, "потрібно їхати в Будапешт і висловлювати зауваження особисто", а не бойкотувати заходи в столиці Угорщини.

Очільник Європейської ради "намагається переконати друзів, які глибоко вірять у європейську єдність та європейську інтеграцію, не піддаватися спокусі деяких ідей".

8 листопада Угорщина прийматиме захід за участі лідерів ЄС - у блоці лунали заклики про бойкот, проте більшість держав цю ідею не підтримують.

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