Шарль Мішель закликав не бойкотувати Угорщину в ЄС

Бойкотувати робочі зустрічі в рамках головування Угорщини в ЄС - це "помилкова гарна ідея". Таку думку висловив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Як пише "Європейська правда", посадовець визнав наявність "роздратування в низці столиць через заяви та поїздки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана". Проте, на переконання Мішеля, "потрібно їхати в Будапешт і висловлювати зауваження особисто", а не бойкотувати заходи в столиці Угорщини.

Очільник Європейської ради "намагається переконати друзів, які глибоко вірять у європейську єдність та європейську інтеграцію, не піддаватися спокусі деяких ідей".

8 листопада Угорщина прийматиме захід за участі лідерів ЄС - у блоці лунали заклики про бойкот, проте більшість держав цю ідею не підтримують.