Невдовзі США оголосять про виділення нового пакету допомоги

США невдовзі оголосять про виділення нового пакету допомоги Україні.
Таку заяву зробили держсекретар Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін, передає «Інтерфакс-Україна».
«Ми продовжуємо надавати безпекову допомогу Україні з боку США й оголосимо більше найближчими днями», - сказав Блінкен.
Остін теж зробив аналогічну заяву на пресконференції з міністром оборони Південної Кореї.
«Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у безпековій сфері найближчими днями», - сказав очільник Пентагону.
- Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася зі США, що отримуватиме допомогу дуже швидко – раз на два-три тижні.