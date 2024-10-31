Невдовзі США оголосять про виділення нового пакету допомоги

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Міністр оборони Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен

США невдовзі оголосять про виділення нового пакету допомоги Україні.

Таку заяву зробили держсекретар Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми продовжуємо надавати безпекову допомогу Україні з боку США й оголосимо більше найближчими днями», - сказав Блінкен.

Остін теж зробив аналогічну заяву на пресконференції з міністром оборони Південної Кореї.

«Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у безпековій сфері найближчими днями», - сказав очільник Пентагону.