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Невдовзі США оголосять про виділення нового пакету допомоги

Йдеться про найближчі дні.

Невдовзі США оголосять про виділення нового пакету допомоги
Міністр оборони Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен
Фото: ОПУ

США невдовзі оголосять про виділення нового пакету допомоги Україні.

Таку заяву зробили держсекретар Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми продовжуємо надавати безпекову допомогу Україні з боку США й оголосимо більше найближчими днями», - сказав Блінкен.

Остін теж зробив аналогічну заяву на пресконференції з міністром оборони Південної Кореї.

«Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у безпековій сфері найближчими днями», - сказав очільник Пентагону.

  • Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася зі США, що отримуватиме допомогу дуже швидко – раз на два-три тижні.
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