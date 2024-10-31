Чаус: на Чернігівщині вдалося відновити понад 5,5 тисяч житлових будинків

Понад 550 організацій-донорів інвестують у відновлення Чернігівської області. Відновлювати регіон допомагають Франція, Латвія, Німеччина та штат США Міннесота, розпочинається співпраця з Бельгією.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Він зазначив, що вже вдалося відновити:
- понад 5,5 тис. житлових будинків
- 83 заклади освіти
- 50 об’єктів охорони здоров’я та соціального захисту
- майже 1,5 тисячі об’єктів життєзабезпечення
- 33 мости та шляхопроводи.
Чаус наголосив, що пріоритет у відновленні - безпека, оборона, відновлення. У області працюють над розвитком бізнес-середовища, також завжди у фокусі - освіта, медицина і соціальна сфера.