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Чаус: на Чернігівщині вдалося відновити понад 5,5 тисяч житлових будинків

Також відновлено 83 заклади освіти, 50 об’єктів охорони здоров’я та соціального захисту тощо.

Чаус: на Чернігівщині вдалося відновити понад 5,5 тисяч житлових будинків
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Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Понад 550 організацій-донорів інвестують у відновлення Чернігівської області. Відновлювати регіон допомагають Франція, Латвія, Німеччина та штат США Міннесота, розпочинається співпраця з Бельгією.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Він зазначив, що вже вдалося відновити

  • понад 5,5 тис. житлових будинків 
  • 83 заклади освіти
  • 50 об’єктів охорони здоров’я та соціального захисту
  • майже 1,5 тисячі об’єктів життєзабезпечення
  • 33 мости та шляхопроводи.

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Чаус наголосив, що пріоритет у відновленні - безпека, оборона, відновлення. У області працюють над розвитком бізнес-середовища, також завжди у фокусі - освіта, медицина і соціальна сфера.

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