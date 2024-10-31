В Україні зростає кількість водіїв, які вживають наркотики, - дослідження

В Україні продовжує зростати кількість нетверезих водіїв, навіть попри війну і значне скорочення населення.

Про це свідчать результати дослідження NGL.media на основі даних судових реєстрів за 10 років.

Зазначається, що частка українців, які сідають за кермо у стані наркотичного сп’яніння, в середньому по країні зросла з 5,5% до 25% від усіх випадків нетверезого водіння. В абсолютних цифрах ситуація виглядає значно гірше, а у багатьох містах частка таких водіїв уже перевищує 50%.

Водночас, повноцінної статистики по цій проблемі ніхто не веде. Патрульна поліція щомісяця публікує загальні кількісні звіти, але без деталізації по регіонах чи містах.

"Минулого року ми мали антирекорд - 151 тисяча матеріалів із зафіксованими фактами керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Вже за чотири місяці цього року ми маємо знову ж таки безпрецедентну статистику: зафіксували вже майже 50 тисяч випадків керування автомобілем у стані сп’яніння", - говорив кілька місяців тому один із керівників патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Його слова підтверджує статистика. Наприклад, за останні шість років в Україні на 50% зросла кількість підтверджених випадків нетверезого водіння. Про це свідчить аналіз близько 850 тис. судових ухвал.

Результати дослідження свідчать що основною причиною такого зростання є стрімке збільшення випадків вживання водіями саме наркотиків. Якщо за 10 років вживання алкоголю зросло лише на 14%, то вживання наркотиків зросло більше, ніж у 6 разів. У деяких містах вживання водіями наркотиків уже перевищує вживання алкоголю.

Тенденція до стрімкого збільшення випадків водіння у стані наркотичного сп’яніння спостерігається у більшості великих міст. Наприклад, порівнюючи з 2015 роком, у Львові тепер такі випадки трапляються у 14 разів частіше, а у прифронтовому Харкові – у 48 разів частіше. Критична ситуація виразно помітна у Дніпрі, де вживання наркотиків водіями перевищує алкоголь уже п’ять років. Схожа ситуація і у Кривому Розі, де наркотики були більше поширені у 2019-2022 роках.

В Одесі до 2020 року фіксували меншу частку водіїв у стані наркотичного сп’яніння, ніж в середньому по країні. Проте за останні три роки кількість таких водіїв зросла удесятеро і тепер становить понад 40% серед усіх випадків нетверезого водіння. Для порівняння, середній по країні показник у 2024 році становить 25%.

На жаль, тенденція до поширення наркотиків не оминає і громадський транспорт. Наприклад, днями у Львові 50-річний водій трамвая, перебуваючи у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, збив на пішохідному переході жінку з її дворічним онуком.

Керівник патрульної поліції Львівщини Андрій Крутень вважає, що повністю запобігти таким випадкам неможливо, проте можна здійснити деякі кроки для покращення ситуації, як от позбавлення прав або вилучення автомобіля.

Ще одним запобіжним заходом мало б стати загальне несприйняття у суспільстві нетверезого водіння.

"Якщо ви бачите нетверезого водія, то зателефонуйте у поліцію, інакше це може дуже погано закінчитися – і для такого водія, і для навколишніх", - додав він.