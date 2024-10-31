У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверхівці, в яку напередодні ввечері влучили авіабомбою російські війська.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У результаті ворожого удару троє людей загинули, з них дві дитини. Ще 36 осіб постраждало.
До ліквідації наслідків влучання по житловій багатоповерхівці були залучені рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.
На місці події працювали психологи, які надали допомогу 32 людям.
- Уночі 31 жовтня росіяни вдарили КАБом по Харкову. Загинули троє: чоловік років 25-30, дитина 15 років і дитина 12 років. Тіло 15-річного хлопчика дістали останнім.
- На місці "прильоту" виникла пожежа, зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджені цивільні автомобілі.