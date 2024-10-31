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У Харкові завершили розбір завалів у 9-поверхівці, в яку влучили авіабомбою росіяни

У результаті ворожого удару троє людей загинули, ще 36 постраждало.

У Харкові завершили розбір завалів у 9-поверхівці, в яку влучили авіабомбою росіяни
Харків, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверхівці, в яку напередодні ввечері влучили авіабомбою російські війська.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У результаті ворожого удару троє людей загинули, з них дві дитини. Ще 36 осіб постраждало.

До ліквідації наслідків влучання по житловій багатоповерхівці були залучені рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

На місці події працювали психологи, які надали допомогу 32 людям.

Харків, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС
Харків, наслідки удару росіян

Рятувальні роботи ДСНС
Фото: ДСНС
Рятувальні роботи ДСНС

Рятувальні роботи ДСНС
Фото: ДСНС
Рятувальні роботи ДСНС

Рятувальні роботи, Харків
Фото: ДСНС
Рятувальні роботи, Харків

  • Уночі 31 жовтня росіяни вдарили КАБом по Харкову. Загинули троє: чоловік років 25-30, дитина 15 років і дитина 12 років. Тіло 15-річного хлопчика дістали останнім. 
  • На місці "прильоту" виникла пожежа, зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджені цивільні автомобілі.
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