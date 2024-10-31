У результаті ворожого удару троє людей загинули, ще 36 постраждало.

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверхівці, в яку напередодні ввечері влучили авіабомбою російські війська.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У результаті ворожого удару троє людей загинули, з них дві дитини. Ще 36 осіб постраждало.

До ліквідації наслідків влучання по житловій багатоповерхівці були залучені рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

На місці події працювали психологи, які надали допомогу 32 людям.

Фото: ДСНС Харків, наслідки удару росіян

Фото: ДСНС Рятувальні роботи ДСНС

Фото: ДСНС Рятувальні роботи ДСНС

Фото: ДСНС Рятувальні роботи, Харків