СБУ передала до суду справу ексміліціонера з Севастополя, який перейшов на бік ворога

Після захоплення півострова росіянами він зрадив присязі та приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо колишнього міліціонера - зрадника, який сприяє російським загарбникам у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, до березня 2014 року чоловік очолював відділ громадської безпеки розформованої міліції у Севастополі.

Після захоплення півострова він зрадив присязі та приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там його призначили "заступником» керівника управління поліції МВС РФ по м. Севастополь".

Крім того, з 2019 року зловмисник є "депутатом законодавчих зборів міста", де намагається легітимізувати злочинні дії окупантів та підтримує війну проти України.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт на зловмисника за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.