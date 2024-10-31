СБУ передала до суду справу ексміліціонера з Севастополя, який перейшов на бік ворога

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо колишнього міліціонера - зрадника, який сприяє російським загарбникам у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними слідства, до березня 2014 року чоловік очолював відділ громадської безпеки розформованої міліції у Севастополі.
Після захоплення півострова він зрадив присязі та приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там його призначили "заступником» керівника управління поліції МВС РФ по м. Севастополь".
Крім того, з 2019 року зловмисник є "депутатом законодавчих зборів міста", де намагається легітимізувати злочинні дії окупантів та підтримує війну проти України.
Наразі до суду скеровано обвинувальний акт на зловмисника за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.