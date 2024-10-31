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СБУ передала до суду справу ексміліціонера з Севастополя, який перейшов на бік ворога

Після захоплення півострова росіянами він зрадив присязі та приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації. 

СБУ передала до суду справу ексміліціонера з Севастополя, який перейшов на бік ворога
Ілюстративне фото
Фото: 032.ua

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо колишнього міліціонера - зрадника, який сприяє російським загарбникам у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, до березня 2014 року чоловік очолював відділ громадської безпеки розформованої міліції у Севастополі. 

Після захоплення півострова він зрадив присязі та приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там його призначили "заступником» керівника управління поліції МВС РФ по м. Севастополь".

Крім того, з 2019 року зловмисник є "депутатом законодавчих зборів міста", де намагається легітимізувати злочинні дії окупантів та підтримує війну проти України.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт на зловмисника за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території, тривають заходи для притягнення його до відповідальності. 

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