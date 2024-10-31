Киянам - власникам потенційно небезпечних порід собак нагадують про обов’язкове тестування за програмою "Собака-компаньйон"

Власники собак інших порід також можуть пройти тестування за бажанням.

Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" нагадує власникам собак "потенційно небезпечних" порід, що необхідно пройти обов'язкове тестування за програмою "Собака-компаньйон".

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Мета тестування – перевірити мінімально необхідний перелік навичок, які дають змогу визначити адаптованість собаки до умов міста, ступінь безпеки щодо власника й оточення, а також - наявність у власника навичок керування собакою.

"Проходження цього тестування є обов’язковим для собак зі списку «потенційно небезпечних» порід та їхніх власників. Власники собак інших порід можуть також пройти тестування за бажанням. Для допуску до випробувань вік собаки повинен бути не менше 12 місяців. А власник зобов’язаний надати підтвердження реєстрації свого улюбленця в системі «Реєстр домашніх тварин» та документи на тварину", – прокоментував директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Сергій Сабуров.

Програма "Собака-компаньйон" складається з трьох розділів:

розділ А – тест на компетентність для власників собак: перелік теоретичних питань, що стосуються перевірки знань законодавчо-нормативних документів, умов утримання та здоров’я тварин, загальні поняття поведінки собак, методів виховання тощо;

розділ В – загальна слухняність собаки: перевіряються навички керованості та слухняності собаки;

розділ С – поводження собаки в міських умовах: перевіряється ступінь соціалізації та адаптованості собаки до умов міста, навички власника щодо керування собакою на різні подразники.

Усі учасники тестування отримують дипломи із зазначенням результату. Ті учасники, які успішно склали тестування, отримаюить сертифікат, який дає власникам право вигулювати цих собак без повідця і намордника на території місць або зон для вигулу тварин, а також - пам’ятний знак про проходження тестування (медаль).

Тестування регламентується відповідно до вимог "Правил утримання домашніх собак та котів в м. Києві" (рішення Київради від 25.10.2007 № 1079/3912) та "Положення про тестування собак за програмою «Собака-компаньйон»" (рішення Київради від 25.10.2007 № 1081/3914). Форма для реєстрації на тестування за програмою.