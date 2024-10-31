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Deep State: ворог окупував Селидове

Також росіяни захопили Вишневе і Зоряне. 

Deep State: ворог окупував Селидове
Селидове
Фото: Донецька ОДА

Російська армія окупувала Селидове Донецької області, повідомили аналітики Deep State.

Також росіяни захопили Вишневе і Зоряне і просунулися біля Новоукраїнки, у Новодмитрівці і Курахівці. Всі ці населені пункти належать до Донецької області.

Фото: Deep State

Росія продовжує просування на Покровському і Курахівському напрямках, які протягом тривалого часу є найважчими за кількістю боїв. Ворог прагне захопити Покровськ.

Селидове – місто Покровського району, де раніше мешкало понад 20 000 людей. Після захоплення ворогом Вугледара росіяни активізували тиск на Селидово. 

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