Deep State: ворог окупував Селидове

Російська армія окупувала Селидове Донецької області, повідомили аналітики Deep State.
Також росіяни захопили Вишневе і Зоряне і просунулися біля Новоукраїнки, у Новодмитрівці і Курахівці. Всі ці населені пункти належать до Донецької області.
Росія продовжує просування на Покровському і Курахівському напрямках, які протягом тривалого часу є найважчими за кількістю боїв. Ворог прагне захопити Покровськ.
Селидове – місто Покровського району, де раніше мешкало понад 20 000 людей. Після захоплення ворогом Вугледара росіяни активізували тиск на Селидово.