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У Черкаській області через ворожі дрони пошкоджені підприємства

Над областю збили три "Шахеди". 

У Черкаській області через ворожі дрони пошкоджені підприємства
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 31 жовтня росіяни атакували Черкаську область "Шахедами". Через атаку пошкоджені підприємства. 

Про це повідомили у Черкаській ОВА. 

"Доба в області почалась із затяжної тривоги. Через чергові ворожі атаки", – йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними, оборонці знищили 3 "шахеди" в небі над Черкащиною. Минулося без потерпілих. 

Однак уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі. В одному випадку склад, а в іншому – вікна в будівлі. 

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