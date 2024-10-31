У Черкаській області через ворожі дрони пошкоджені підприємства

Над областю збили три "Шахеди".

У ніч на 31 жовтня росіяни атакували Черкаську область "Шахедами". Через атаку пошкоджені підприємства.

Про це повідомили у Черкаській ОВА.

"Доба в області почалась із затяжної тривоги. Через чергові ворожі атаки", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, оборонці знищили 3 "шахеди" в небі над Черкащиною. Минулося без потерпілих.

Однак уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі. В одному випадку склад, а в іншому – вікна в будівлі.