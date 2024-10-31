Мінкульт відреагував на критику "Єдиних новин" з боку Єврокомісії

У відомстві все ще наполягають на роботі телемарафону до завершення війни.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій оприлюднило реакцію на висновок Європейської комісії щодо прогресу держав-кандидатів на вступ до ЄС, який містив критику телемарафону "Єдині новини".

Як зазначило відомство на своєму сайті, "рекомендації Єврокомісії щодо "Єдиних новин" взяті до уваги". При цьому міністр Микола Точицький продовжує наполягати на тому, що телемарафон не завершить свою роботу до кінця російсько-української війни.

За словами посадовця, "держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури". Наразі ж міністерство займається "щоденною роботою щодо створення простору для правди та свободи слова".