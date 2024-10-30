Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

“Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав чоловік 1974 року народження”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

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