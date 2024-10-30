Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Сьогодні ввечері російські окупанти вкрили вогнем Новокаїри Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав чоловік 1974 року народження”, - йдеться у повідомленні.
Чоловік отримав вибухову травму, контузію, а також поверхневі уламкові поранення ніг.
Медики надали пораненому чоловіку необхідну допомогу.
- Сьогодні вранці близько 06:30 окупаційні війська вдарили по Антонівці на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу 55-річна місцева жителька дістала вибухову травму, уламкові поранення та перелом кістки ноги.