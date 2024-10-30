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Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Чоловік отримав вибухову травму, контузію, а також поверхневі уламкові поранення ніг. 

Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини
Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини (ілюстративне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні ввечері російські окупанти вкрили вогнем Новокаїри Херсонської області

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав чоловік 1974 року народження”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік отримав вибухову травму, контузію, а також поверхневі уламкові поранення ніг. 

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Медики надали пораненому чоловіку необхідну допомогу.

  • Сьогодні вранці близько 06:30 окупаційні війська вдарили по Антонівці на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу 55-річна місцева жителька дістала вибухову травму, уламкові поранення та перелом кістки ноги.
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