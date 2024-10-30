Перед звільненням Херсона жінка втекла на тимчасово окуповане росіянами лівобережжя області.

Поліцейські підозрюють мешканку Херсона у співпраці з окупантами

Правоохоронці підозрюють мешканку Херсона в тому, що вона організувала навчальний процес за російськими стандартами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

За даними поліції, 52-річна жінка під час окупації Херсона добровільно погодилась співпрацювати із незаконно встановленою у місті владою.

Влітку 2022 року жінку призначили на керівну посаду в один із незаконно створених окупантами вищих навчальних закладів. На цій роботі вона організовувала освітній процес за російськими стандартами.

Перед звільненням Херсона жінка втекла на тимчасово окуповане росіянами лівобережжя област, тому про підозру їй повідомили заочно.