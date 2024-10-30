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Поліцейські підозрюють мешканку Херсона у співпраці з окупантами

Перед звільненням Херсона жінка втекла на тимчасово окуповане росіянами лівобережжя області.

Поліцейські підозрюють мешканку Херсона у співпраці з окупантами
Поліцейські підозрюють мешканку Херсона у співпраці з окупантами
Фото: Поліція Херсонщини

Правоохоронці підозрюють мешканку Херсона в тому, що вона організувала навчальний процес за російськими стандартами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

За даними поліції, 52-річна жінка під час окупації Херсона добровільно погодилась співпрацювати із незаконно встановленою у місті владою.

Влітку 2022 року жінку призначили на керівну посаду в один із незаконно створених окупантами вищих навчальних закладів. На цій роботі вона організовувала освітній процес за російськими стандартами.

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Перед звільненням Херсона жінка втекла на тимчасово окуповане росіянами лівобережжя област, тому про підозру їй повідомили заочно.

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