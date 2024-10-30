Норвегія допоможе посилити Військово-морські сили України

Це стосується і підготовки військових, і надання невеликих катерів.

Норвегія планує допомогти посилити Військово-морські сили України.

Про це розповів міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє Укрінформ.

“Я вражений прогресом ВМС ЗСУ, які відтіснили флот РФ. Сьогодні ми проговорили те, що зможе зробити цей прогрес ще більшим. Це стосується і підготовки військових, і надання невеликих катерів, і інвестицій”, - сказав міністр оборони Норвегії.

Бйорн Арільд Грам наголосив, що Норвегія і Україна – морські держави. Таким чином Норвегія взяла на себе зобов’язання бути в морській коаліції разом із Великобританією.