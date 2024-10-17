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Умєров: Норвегія невдовзі надасть Україні шість винищувачів F-16

Також Норвегії запропонували можливість прямого фінансування українських оборонних підприємств. 

Умєров: Норвегія невдовзі надасть Україні шість винищувачів F-16
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам
Фото: пресслужба Міноборони України

Норвегія невдовзі надасть Україні шість винищувачів F-16.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом під час Ради Україна-НАТО. 

"Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус — авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", - повідомив Умєров.

Також міністри обговорили питання розвитку української оборонної промисловості. Умєров запросив Норвегію долучитись до "данської моделі" — прямого фінансування українських оборонних підприємств. 

Крім того, глава Міноборони запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування.

"Нові анонси скоро", - додав міністр.

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