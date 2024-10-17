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У мережі виявили і заблокували фейковий сайт ДПСУ

Прикордонники нагадують, що усі сайти органів державної влади знаходиться в домені GOV.UA

У мережі виявили і заблокували фейковий сайт ДПСУ
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

У мережі виявили та заблокували фейковий веб-сайт Державної прикордонної служби України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Сайт дублював структуру та наповнення офіційного сайту ДПСУ з метою поширення дезінформації. Доменне ім’я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники нагадують, що усі сайти органів державної влади України знаходиться в домені GOV.UA. А адреса офіційного вебсайту ДПСУ - https://dpsu.gov.ua. 

У ДПСУ закликали не переходити за сумнівними посиланнями та завжди перевіряти інформацію.

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