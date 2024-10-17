Шмигаль: наша мета – очистити Україну від мінного сміття до 2033 року

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Конференції з питань протимінної діяльності в Україні, що проходить у Лозанні, заявив, що розмінування України – це глобальний проєкт, який має об’єднати світ.
Він зазначив, що на сьогодні приблизно чверть території держави потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це близько 140 тисяч квадратних кілометрів.
“Наша головна амбітна мета – аби до 2033 року ми обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території, і Україна була чистою від мінного сміття”, – сказав прем’єр.
У Швейцарії стартує присвячена розмінуванню України конференція: участь братимуть десятки країн і організацій
На цьому шляху треба виконати декілька ключових завдань:
- створити повноцінну систему управління протимінною діяльністю;
- сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України;
- розширити виробництво машин із розмінування, а також використання інноваційних методів та технологій;
- підвищити обізнаність громадськості про заміновані території, а також інформувати людей про ризики. По кожному з цих пунктів у нас є важливі досягнення.